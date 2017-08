La vaga indefinida dels vigilants de seguretat del Prat començarà el 14 d'agost

Els treballadors d'Eulen, l'empresa concessionària dels filtres de seguretat de l'aeroport, han registrat aquest dijous la vaga total i indefinida davant del Departament d'Empresa, de manera que les aturades de 24 hores començaran el 14 d'agost. Previ a aquestes aturades, però, demà divendres s'activarà la vaga parcial que la plantilla va convocar amb anterioritat per exigir millores de les condicions laborals. Es tracta de quatre aturades d'una hora, que es produiran de 5:30 a 6:30, de 10:30 a 11:30, de 16:30 a 17:30 i de 18:30 a 19:30, i que es repetiran els divendres, diumenges i dilluns. Per a aquesta vaga parcial, la delegació del govern espanyol ha fixat uns serveis mínims del 90% que els treballadors defineixen com a "indignes". "No ens deixen fer vaga", ha lamentat Genoveva Sierra, membre del comitè d'empresa d'Eulen.

Després de l'assemblea de treballadors celebrada ahir dimecres al Prat de Llobregat, dos representants del comitè de vaga dels treballadors d'Eulen a l'aeroport han registrat la convocatòria per fer aturades de 24 hores de forma indefinida a partir del 14 d'agost –deu dies naturals després de la data del registre-.

Els representants dels treballadors defineixen les aturades de mitjans de més com una protesta "més reforçada" respecte la vaga parcial que començarà demà divendres. Amb totes aquestes aturades, la plantilla vol exigir a Eulen i Aena una millora de les condicions laborals. Els empleats denuncien que treballen "moltes hores, sense temps per anar a dinar ni per fer necessitats fisiològiques, i sota moltes pressions", ha assegurat Genoveva Sierra, membre del comitè de vaga i del comitè d'empresa.

Segons Sierra, les pressions han arribat al punt que Eulen ha sancionat tres treballadors durant les últimes setmanes "per incompliment de la normativa". Els treballadors, però, al seu torn, també acusen la direcció d'estar incomplint per la seva banda la llei en matèria de condicions laborals. Posen com exemple qüestions com el nombre de treballadors per torn i l'equilibri entre homes i dones. "Nosaltres no ens podem acollir a la normativa per sancionar l'empresa, com ells sí que fan amb els treballadors", ha lamentat la representant de la plantilla.

A banda de les vagues parcials convocades pels dos primers caps de setmana d'agost i de les aturades completes a partir del dia 14, els treballadors també preveuen organitzar manifestacions per fer sentir el seu malestar. Genoveva Sierra ha subratllat que volen "demostrar que allò que es demana són uns mínims". A l'espera de registrar al Departament d'Interior la sol?licitud per fer les manifestacions, el comitè de vaga estudia convocar les protestes a l'avinguda Diagonal de Barcelona, a l'altura de la plaça Reina Maria Cristina.