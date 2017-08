Cues d'entre 40 i 50 minuts a l'aeroport del Prat en el primer dia de vaga parcial

De les 5.30h a les 6.30h s'ha dut a terme la primera aturada als controls de seguretat de l'aeroport del Prat en la primera jornada de vaga parcial dels treballadors d'Eulen. Durant aquesta hora han tornat les llargues cues a l'aeroport i el temps d'espera ha estat de màxim 40 minuts a la Terminal 1, segons han indicat fonts d'Aena.

Posteriorment, les cues s'han anat reduint i una hora després de l'aturada el temps d'espera se situava per sota els 20 minuts, recuperant-se el temps d'espera habitual durant aquests darrers dies. Els usuaris han mostrat la seva indignació per les cues que han hagut de fer i alguns detallen que han hagut d'esperar 50 minuts o una hora. La delegació del govern espanyol a Catalunya ha decretat uns serveis mínims del 90% per aquesta vaga parcial.

Les següents aturades parcials seran 10:30 a 11:30, de 16:30 a 17:30 i de 18:30 a 19:30.

Aena ha convocat aquest divendres a les nou del matí el comitè de vaga dels treballadors i l'empresa Eulen, concessionària dels filtres de seguretat de l'aeroport, per asseure's a negociar. L'operador aeroportuari ha fet aquest pas després de la convocatòria de vaga parcial per aquest cap de setmana (4, 6 i 7 d'agost) i d'aturada indefinida les 24 hores del dia a partir del 14 d'agost per exigir més efectius i una millora de les seves condicions laborals.

Des d'Aena s'espera que les dues parts arribin a un acord per evitar les llargues cues de les últimes setmanes als punts de control de l'aeroport del Prat i els "perjudicis" que això ocasiona als passatgers. La trobada entre les dues parts tindrà lloc a les instal·lacions de l'aeroport.