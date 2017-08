Has quedat atrapat a l'aeroport del Prat? Has perdut un avió? Explica'ns el teu cas

T'has vist afectat per la vaga en els controls de seguretat de l'aeroport? Has perdut algun avió i has hagut d'esperar hores per poder marxar de vacances? Vas tenir problemes quan hi havia cues als controls de passaports?

Regió7 fa una crida per conèixer el testimoni dels seus lectors de la Catalunya Central que aquests dies o els darrers mesos s'hagin vist perjudicats per algunes de les incidències que han creat col·lapses a l'aeroport del Prat de Llobregat.

Si ens vols explicar la teva experiència, escriu-nos un correu electrònic amb les teves dades de contacte a web@regio7.cat o truca'ns al 93 877 22 33 i ens posarem en contacte amb tu perquè ens relatis el teu cas.