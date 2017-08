Pedro Sánchez acosta el PSOE al PP, segons el CIS

El primer sondeig electoral del CIS realitzat després de la reelecció de Pere Sánchez consolida el PSOE com a segona força amb un 24,9% dels vots, 5 punts més que a l'abril i a només 4 del PP, que manté el primer lloc però perd 3 punts i es queda en el seu nivell més baix des de les eleccions.

L'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, feta pública avui, es va realitzar entre els dies 1 i 10 de juliol i és la primera amb estimació de vot des del retorn de Sánchez a la Secretaria General del PSOE i després dels debats de les fallides mocions de censura de Podem contra Mariano Rajoy al Congrés i contra Cristina Cifuentes a Madrid.

Segons les dades del baròmetre, si avui se celebressin eleccions, el PP guanyaria els comicis amb un 28,8 per cent dels vots, tot i que perd gairebé tres punts respecte a l'abril, quan obtenia un 31,5. El PSOE escurçaria la seva distància amb els populars amb un 24,9 per cent dels sufragis, cinc punts més que a l'abril i quatre més que Units Podem i les seves confluències que, tot i que pujarien sis dècimes, es quedarien amb un 20,3 per cent .

Són significatives també les dades del vot directe, ja que segons aquest càlcul sense l'estimació del CIS, el PSOE avança ja el PP i obtindria un 19,1 per cent -gairebé sis punts més que a l'abril- davant del Partit Popular, que perd punt i mig, i es quedaria en el 17,1 per cent.

En l'estimació de vot de juliol, Ciutadans perd quatre dècimes des de l'última enquesta electoral del CIS i obtindria un 14,5 per cent. No obstant això, Compromís perd tres dècimes fins situar-se al 2,6 per cent i En Marea manté les seves expectatives electorals a 1,2 per cent.

La quarta força política seria ERC, que manté una previsió de suport electoral del 2,9 per cent; mentre que el PdeCAT segueix baixant i passa del 2 per cent d'abril a l'1,7 al juliol.

El PNB es mantindria pràcticament inalterable amb un 1 per cent dels vots, seguit d'EH-Bildu que perd tres dècimes fins a un 0,8, i tanca la llista Coalició Canària (CC) amb un 0,4 per cent -una dècima més que a l'abril-.

Dins el grup de Units Podem i els seus confluències, la candidatura que més puja és la de la formació lila al costat d'IU, que creix gairebé un punt fins al 12,8. En comú podem es manté amb un 3,7 per cent.