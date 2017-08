Rescaten dues persones atrapades en un esfondrament a Llanars

Els Bombers de la Generalitat han rescatat la segona persona que encara estava atrapada sota les runes en l´esfondrament d´aquest matí a Llanars. Es tracta d´un home que, segons ha informat el Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM), ha resultat ferit també amb cremades, en un 30%, i amb una fractura de turmell. El ferit ha estat traslladat també en helicòpter del SEM a l´Hospital Universitari Vall d´Hebron.

Ara, els efectius dels Bombers de la Generalitat treballen per retirar aquells elements semi derruïts que perillen de caure i netegen la zona afecta per l´esfondrament. Com a mesura de seguretat, deixaran abalisada la zona.

Abans, els Bombers han rescatat una de les persones atrapades en l'esfondrament. Es tracta d'una dona que ha resultat ferida amb cremades al 70% del cos, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha estat atesa pels sanitaris i traslladada en helicòpter a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron.

L'avís del sinistre s'ha rebut a les 09.41 hores d'aquest dissabte i, segons les primeres informacions, en l´esfondrament hi hauria hagut una deflagració les causes de la qual s´investigaran. La construcció ha quedat semi enderrocada. A més de set dotacions de Bombers, també s´hi han desplaçat cinc patrulles de Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies i l´helicòpter medicalitzat del SEM.