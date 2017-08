Rajoy avisa que portarà la llei del referèndum al TC si la Mesa del Parlament l'admet

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha avisat la Generalitat que portarà la llei del referèndum al Tribunal Constitucional (TC) en cas que la Mesa del Parlament admeti a tràmit la norma que ha de donar cobertura legal a l'1-O. En una roda de premsa des del Palau de Marivent (Mallorca), després de reunir-se amb el rei Felip VI, Rajoy ha afegit que la llei del referèndum -que JxSí i la CUP van registrar la setmana passada al Parlament- "és una nova patada al sistema democràtic". "L'1-O no hi haurà referèndum perquè Espanya és un Estat de dret i una democràcia", ha subratllat el cap del govern espanyol.

A més, Rajoy ha celebrat que el TC hagi "paralitzat" la reforma del reglament del Parlament perquè "pretenia aprovar en 24 hores la llei per a un referèndum il·legal i aprovar les famoses lleis de desconnexió". El cap del govern espanyol, que també ha titllat l'1-O de "profundament antidemocràtic", ha insistit que el seu executiu recorrerà la norma del referèndum al TC, en cas que sigui aprovada a tràmit per la Mesa -previsiblement el 16 d'agost-. Segons ha argumentat, "el que es pretén fer és una cosa absolutament il·legal i contrària a la llei", a més de ser també "contrària a la lògica i al sentit comú".

Rajoy ha insistit que la "dinàmica" del Govern i dels grups parlamentaris independentistes és "perversa" i que va "en contra de l'esperit de la Unió Europea", que té com a principi bàsic l'estat de dret i el respecte a les lleis. D'altra banda, el president espanyol ha avisat el PSOE que no acceptarà obrir el debat sobre la reforma de la Constitució fins després de l'1-O.



Rajoy troba "fals" i "mesquí" dir que el govern espanyol discrimina el Prat



El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha titllat de "judici bastant fals" dir que el govern espanyol està discriminant l'aeroport del Prat. En aquest sentit, ha demanat que no es faci política amb les llargues cues i "que no se sigui mesquí". A més, ha sol·licitat "sensatesa, sentit comú i responsabilitat" als treballadors que s'encarreguen de la vigilància dels filtres de seguretat i l'empresa Eulen, que té la concessió d'aquest servei. En roda de premsa des del Palau de Marivent després de reunir-se amb Felip VI, Rajoy també ha condemnat els atacs al turisme: "No m'agraden els extremistes radicals que proliferen, per poc temps, massa en aquest país". En aquest sentit, ha llançat una dada: el 13% de llocs de treballa l'estat espanyol estan relacionats amb el turisme.

Pel que fa a la situació al Prat, Rajoy ha censurat que "en ple mes d'agost" s'estiguin vivint llargues cues a l'aeroport del Prat. El president del govern espanyol ha volgut subratllar que Aena no fa diferències de tracte entre aeroports de l'Estat i ha advertit: "Que ningú utilitzi aquest tema per motius polítics". Es tracta d'un problema "puntual" en un dels aeroports que gestiona Aena, que "és la mateixa empresa a tota Espanya", ha subratllat.

El president ha remarcat que es tracta d'un conflicte entre "una empresa privada i els treballadors" i ha mostrat la voluntat d'afrontar el tema "amb prudència i sense ànim de generar més polèmica que la que hi ha". "Alguns dels treballadors han dit que és important que hi hagi moltes cues, demostrant un enorme patriotisme", ha ironitzat. "Jo no vull exigir a la Generalitat, perquè crec que no té sentit, que exerceixi les seves competències, perquè les té", ha reblat.

Sobre el sector turístic, Rajoy ha assegurat que "està funcionant molt bé" i que s'estan registrant "excepcionals temporades turístiques", fet que implica la creació de llocs de treball. Així que l'objectiu fonamental del president és que "hi hagi més turisme". En aquest aspecte, el president espanyol s'ha mostrat contundent contra els atacs al turisme registrats en els darrers dies. Ha dit que està "radicalment en contra d'algunes de les coses que fan alguns grups d'extrema esquerra".