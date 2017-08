Quatre persones moren ofegades en platges catalanes en les últimes hores

Quatre persones han mort ofegades en menys de 24 hores a les platges catalanes. La primera víctima es va produir aquest diumenge al voltant de dos quarts de vuit del vespre quan un home de 56 anys va ser localitzat inconscient a la Platja de la Mota de Cubelles. Poques hores més tard, al voltant d'un quart de dotze de la nit, una noia de 17 anys de nacionalitat marroquina va perdre la vida en ofegar-se a la Platja del Far de Vilanova, quan es trobava amb dues amigues més la zona d'espigons.

D'altra banda, aquest matí, un home de 78 anys ha perdut la vida quan també ha estat trobat inconscient a l'aigua a la platja de Sant Pol de s'Agaró, al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, i unes tres hores més tard i a molts pocs quilòmetres distància, un home de 41 anys, de nacionalitat italiana, ha mort a la Platja Gran de Platja d'Aro. Amb aquestes darreres morts, 18 persones han perdut la vida des de l'inici de l'estiu davant les 7 del 2016 en les mateixes dates.

La primera víctima mortal en aquestes darreres 24 hores va ser un home de 56 anys de nacionalitat espanyola, que va ser localitzat inconscient a la platja de la Mota de Cubelles. Tot i ser atès en un primer moment pels socorristes i després pel Sistema d'Emergències Mèdiques, no es va poder fer res per salvar-li la vida.

Hores després, passades les onze de la nit, els una noia de 17 anys de nacionalitat marroquina moria a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú mentre es trobava a la zona d'espigons amb dues amigues. En perdre-li el rastre, van donar l'avís a l'equip d'emergències, que la van localitzar però la menor no va respondre a les maniobres de reanimació. L'estat de la mar era bo i durant tot el dia hi va onejar la bandera verda.

A primera hora del matí, un home de 78 anys de nacionalitat espanyola perdia la vida a la platja de Sant Pol de s'Agaró, al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols. La víctima ha estat localitzada inconscient i ha estat traslladada fins a la platja, però tampoc s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.

Tres hores més tard, al voltant de les dotze del migdia, els equips d'emergència han rebut un nou avís a la Platja Gran de Platja d'Aro, on ha mort la quarta persona en les darreres 24 hores. Es tracta d'un home de 41 anys de nacionalitat italiana, que primer ha estat atès pel socorrista i després pel Sistema d'Emergències Mèdiques. En el moment dels fets, hi onejava bandera verda i la platja estava vigilada, segons Protecció Civil.

Tant a la platja de Sant Pol com a Platja Gran hi ha treballat l'helicòpter del SEM i diverses ambulàncies. D'altra banda, a la mateixa hora, un altre home ha estat atès pels serveis sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques a la platja de Sa Conca, situada entre la Platja Gran i la de Sant Pol, amb símptomes de patir un ictus.