Podrien arribar a les costes catalanes els perillosos polls marins 'carnívors'?

El poll de mar (Anilocra physodes) és un isòpode de cos aplanat i sense espines laterals, amb el cap enganxat al tòrax i set parells de potes. Poden arribar a fer fins a 4 centímetres en alguns casos. Se'ls anomena polls perquè són paràsits dels peixos.

Posseeixen dents amb els que mosseguen als depredadors que els amenacen i que, al mateix temps, els serveixen per a "caçar", tasca que realitzen gràcies a unes petites antenes arrodonides amb les que s'orienten.

Les seves picades a la pell humana poden produir des d'un simple enrogiment fins al que li va passar a Sam Kanizay, que va acabar amb nombroses ferides sagnants.

Entre un extrem i altre hi ha un ventall de possibilitats entre els quals figuren una sensació de cremor, forta picor o inflor de la pell. La durada oscil·la entre una i dues setmanes i se sol tractar amb corticoides.

Els que han tingut la mala fortuna de provar les seves mossegades han registrat, en els casos més greus, també episodis de nàusees, vòmits, mals de cap, febre i diarrees.

Podria haver polls marins a les costes catalanes?

Aquests éssers habiten en aigües caribenyes. La temperatura mitjana dels mars tropicals és de 27 ºC, i no sol variar més de 3 ºC al llarg de l'any. La seva presència a Austràlia respondria a unes condicions climàtiques similars.

Aquest estiu la calor ha provocat un rècord històric en la temperatura del mar. Aquesta anomalia en la temperatura superficial es va produir a causa de la calor que s'ha patit aquests últims dies.

Les condicions, per tant, no són en principi propícies perquè tan perillosos companys de bany visitin les nostres costes.

«El Carib té altes temperatures tot l'any; la Mediterrània no, però el comportament en aquestes dates i amb aquestes condicions és similar», apuntava fa escassos dies Pablo Mirete, soci d'Intel·ligència Climàtica.

Citava dades del Laboratori de Climatologia de la UA, d'on sortia la marca de 29 graus de temperatura del mar. «Són dos graus més que el registre de 2016 i 2015 en aquestes dates», apuntava el climatòleg d'aquesta empresa creada per alumnes de la UA.

El règim de brises, un sistema segons el qual el vent es desplaça en cercle per mar i terra des de la zona més freda cap a la més càlida, redueix la calor durant el dia fins a proporcionar alleujament en forma d'aire fresc a la nit. «La brisa segueix entrant, però un mar a 29 graus no és igual a un a 26. El seu poder refrescant és menor. Si a això sumem que el vent ve molt humit i que xoca amb una massa d'aire d'Algèria molt reescalfada, tenim la sensació de calor d'aquests dies », explica el climatòleg. Una explicació que alleuja però que deixa pensant sobre si la Mediterrània acabarà sent algun dia un Carib.



Els polls de mar en acció

El pare del noi ferit va anar al dia següent a la mateixa platja i va capturar amb esquers de carn algunes d'aquestes minúscules "piranyes" que, com es pot veure, són força voraços: