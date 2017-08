Presó per a un ripollès per atacar un home al crit de 'The Walking Dead' amb un matxet

L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó el veí de Ripoll que en va atacar un altre amb un matxet i una navalla militar al crit de "The Walking Dead". Els fets van tenir lloc el 8 de gener de l'any passat en un pis del carrer Lambert Mata. L'acusat, que s'havia discutit amb la víctima, va atacar-la mentre estava asseguda al sofà del menjador. Primer li va intentar clavar el matxet al coll i al tòrax, i després, com que l'altre va poder repel·lir-lo, es va treure una navalla plegable i va provar d'enfonsar-li al cos.

La sentència condemna Meneses per temptativa d'homicidi, tot i que li estima una atenuant d'intoxicació (perquè aquell dia el processat havia mesclat alcohol amb medicaments). A més de la presó, el tribunal prohibeix a Antonio Meneses acostar-se a la víctima durant 10 anys i l'obliga a pagar una indemnització d'uns 900 euros.

El cas que ara l'Audiència ha sentenciat va tenir lloc la matinada del 8 de gener de l'any passat. Aleshores Antonio Meneses feia poc que vivia al pis del carrer Lambert Mata. S'hi havia traslladat després que li diagnostiquessin una malaltia rara (que li provoca dolors a tot el cos) i arran d'això perdés la feina.

Inicialment, Meneses s'estava en un garatge de Ripoll. Però la propietària del pis, que era amiga seva, li va proposar anar-se'n a viure amb ella i el seu fill de 17 anys a canvi de pagar-li un lloguer de 150 euros. La nit dels fets, a més d'ells tres, al menjador del pis també hi havia el xicot de la dona, un home amb qui feia poc que ella hi estava sortint.

Segons recull la sentència, cap a les dues de la matinada, els dos homes es van discutir. Antonio Meneses es va enfadar perquè l'altre home estava ensenyant arts marcials al jove i això el va molestar. El processat va anar cap a la seva habitació cridant "The Walking Dead" –nom amb què havia batejat el seu matxet- i d'allà ja en va sortir empunyant l'arma, que tenia "uns 30 centímetres de fulla".

Primer Meneses va intentar clavar el matxet al coll i al tòrax de l'altre home, però no se'n va sortir perquè tant ell com la propietària del pis el van poder frenar. El fill de 17 anys s'havia anat a amagar al lavabo.

Després que tots tres forcegessin, el processat es va treure una navalla militar plegable i va provar d'enfonsar-li a la víctima. Però novament l'altre home va poder repel·lir l'atac agafant-li el braç. Llavors, Antonio Meneses va marxar del pis.



"Intenció de matar"

Tot i que al judici Meneses va intentar tirar pilotes fora, dient que no recordava res i que els altres s'havien inventat l'atac, l'Audiència no li dona cap credibilitat. Per contra, sí que es creu tot allò que tant la víctima com els altres dos testimonis (la propietària i el seu fill) van explicar davant del tribunal.

Els magistrats subratllen "amb ple convenciment" que, aquella matinada, quan Meneses va atacar l'altre home, ho va fer amb intenció de matar-lo. "L'arma que va utilitzar tenia un gran potencial lesiu; es tractava d'un matxet de grans dimensions, més semblant a una espasa que no a un ganivet", recull la sentència.

A més, l'Audiència de Girona recorda que Meneses va escollir "punts vitals" –el coll i el tòrax- i creu que, si la víctima no hagués pogut repel·lir l'atac, "el desenllaç hauria estat fatal". "A tot això, també s'hi ha de sumar que, després que el desarmessin, l'acusat encara va treure's una navalla plegable amb la qual prosseguir l'atac", hi afegeix la sentència.



5 anys de presó



Tot i que la defensa de Meneses va intentar introduir fins a dues eximents i quatre atenuants, el tribunal només li n'estima una. En concret, la de greu addicció a l'alcohol i altres drogues (perquè aquella matinada, el processat havia mesclat fàrmacs amb licor i això li havia afectat les facultats).

L'Audiència de Girona condemna Antonio Meneses a 5 anys de presó per temptativa d'homicidi i li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant un termini de 10 anys. La sentència també li imposa una multa de 180 euros per dos delictes lleus de lesions (perquè durant el forcejament va ferir tant la víctima com la propietària del pis).

En matèria de responsabilitat civil, el tribunal de la Secció Tercera obliga Meneses a indemnitzar l'altre home amb prop de 900 euros. En concret, 350 euros per les ferides i 525 euros per les lesions psíquiques que va patir. Una quantitat a la qual s'hi haurà d'afegir el valor de la camisa que duia la víctima, i que el processat li va estripar durant l'atac.