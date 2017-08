Rull respon a Rajoy que la llei del referèndum s'aplicarà encara que el TC la suspengui

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha respost el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per assegurar que la llei del referèndum s'aplicarà encara que el Tribunal Constitucional (TC) la suspengui. En una entrevista a 'El Món a Rac1' aquest dimarts al matí, Rull ha insistit que "s'obeirà la llei emanada del Parlament legítim i democràtic" i que es donarà "plena vigència" a la norma de l'1-O. Aquest dilluns Rajoy va avisar a la Generalitat que el govern espanyol portaria la llei del referèndum al TC si la Mesa del Parlament l'admet a tràmit, previsiblement el 16 d'agost. D'altra banda, Rull ha afirmat que el Govern "mirarà de facilitar la votació per correu més que per Correus" de cara a l'1-O.

Rull s'afegeix així al conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, que aquest dilluns a la nit també va respondre el propi Rajoy amb un missatge a Twitter: "Hi haurà referèndum. Exercirem un dret: el d'autodeterminació. El futur polític de Catalunya ara ja és en mans dels catalans. Votant decidirem".

Aquest dilluns el portaveu polític de Demòcrates i diputat de JxSí, Toni Castellà, va alertar d'una possible vaga de Correus per provocar problemes logístics al referèndum. Sobre això, Rull ha reiterat que es "facilitarà" l'enviament per correu corresponent "de la manera més sòlida possible". Tot i això, el conseller ha insistit que, "davant de qualsevol dubte, es reforçarà el vot que no admet cap mena d'intranquil·litat, que és sempre el vot presencial". A més, Rull ha conclòs que hi poden haver "altres mecanismes", que el Govern encara estaria valorant.