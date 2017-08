Mor un jove ofegat a la platja del Miracle de Tarragona

Els bussos dels Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida prop de l'escullera d'abric del port esportiu de Tarragona. A falta que les autoritats judicials ho confirmin, tot apunta que es tracta del jove desaparegut aquest dijous al migdia a la platja del Miracle. Segons Salvament Marítim tenia 25 anys i era de nacionalitat russa. La Creu Roja ha traslladat el cadàver, que han trobat a tres quarts de vuit, al port esportiu en una de les seves embarcacions. En la recerca, que s'ha activat pocs minuts abans de les quatre de la tarda, hi ha participat Salvament Marítim i la Creu Roja, amb el suport de Bombers, Mossos i Guàrdia Civil. Com ha explicat Hugo Núñez, coordinador del servei de salvament i socorrisme de Creu Roja a la ciutat de Tarragona, el jove havia entrat a l'aigua en el moment que s'ha canviat de groga a roja la bandera de la platja però quan han volgut avisar-lo, ja no l'han trobat. Els serveis de salvament denuncien que s'estan veient desbordats aquest estiu amb tants ofegaments.