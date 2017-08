El comitè de vaga d'Eulen creu que l'assemblea no ratificarà l'increment de 200 euros

El comitè de vaga d'Eulen creu que l'assemblea de treballadors del proper dijous no acceptarà l'increment salarial de 200 euros que planteja la direcció de la companyia responsable del control de seguretat a l'Aeroport del Prat. Segons ha explicat l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, alguns empleats ja han manifestat el seu desacord perquè consideren que el plus que la direcció contempla és "insuficient" i està lluny dels 350 euros que la plantilla exigia. Giménez ha fet aquestes declaracions a la seu del departament de Treball on s'ha reunit amb Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals de la Generalitat, per supervisar el document que s'ha fet arribar a Aena i que ha de garantir el compromís de l'operador aeroportuari de mantenir les condicions pactades de cara a futures licitacions.

Juan Carlos Giménez ha assegurat que la proposta econòmica que planteja Eulen contempla que els empleats cobrin un plus de 200 euros mensuals en dotze pagues, el que no s'ajusta a la demanda del comitè de vaga que exigia un plus de 350 euros en quinze pagues. "La retallada és de dalt a baix i de costat i creiem que els treballadors no acceptaran la proposta, tot i que hem de veure que passa, no estan per agafar l'acord", ha remarcat.

L'assessor del comitè de vaga ha parlat a la seu del departament de Treball, al carrer Sepúlveda, on s'ha reunit aquest dimecres amb Enric Vinaixa, director de Relacions Laborals per pactar el contingut d'un document que obligarà a Aena a respectar aquest acord i les condicions laborals que se'n deriven encara que hi hagi una nova licitació. "Servirà perquè qualsevol licitació que surti tingui les mateixes condicions, es mantingui el mateix salari pels empleats actuals o els que entrin nous i que el nombre de treballadors dels filtres i els que han de fer els relleus sigui com a mínim el que s'estableix aquí i pugui pujar però mai baixar", indica Giménez. Des del seu punt de vista aquest text "garantirà que mai més torni a passar que els empleats dels filtres hagin de reclamar els seus drets en una vaga".

El portaveu del comitè de vaga ha explicat que Aena ha de respondre a aquesta proposta abans de l'assemblea de demà dijous, prevista per les onze del matí, perquè "si aquest acord no existeix, independentment del que decideixi demà l'assemblea, no es desconvocarà la vaga", ha amenaçat. En aquesta línia ha subratllat que el comitè de vaga ha demanat que hi hagi una confirmació al llarg del dia d'avui.

A l'espera d'emetre un pronunciament oficial sobre el document, fonts d'Aena han explicat a l'ACN que es comprometrà "a tenir en compte el resultat de la mediació en la redacció de futurs plecs des d'un punt de vista de mitjans humans i també pel que fa a l'import de la licitació".