Mor un jove austríac en caure d'un penya-segat a Lloret

Un jove austríac de 21 anys ha mort aquest dimecres a la matinada en caure des d'un penya-segat a Lloret de Mar (Selva) i anar a parar al camí de ronda que porta a la platja de Fenals. Els fets han tingut lloc cap a les tres de la nit. La víctima, que s'ha precipitat daltabaix des d'uns 10 metres d'alçada, es trobava al parc que hi ha al carrer Josep Tarradellas, i des d'on es pot veure el mar. La víctima ha saltat la tanca de fusta i, per causes que es desconeixen, s'ha precipitat al buit. Un testimoni que passava pel camí de ronda ha donat l'alerta i els Mossos d'Esquadra i el SEM han anat fins a la zona. Inicialment, semblava que el jove austríac respirava, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. En aquests moments, s'investiga on es trobava allotjat i la policia treballa per localitzar els seus familiars o amics.

Quan faltaven uns deu minuts per les tres de la matinada, els Mossos d'Esquadra ha rebut una trucada alertant-los que un turista s'havia precipitat per un penya-segat a Lloret de Mar (Selva). Qui ha donat l'avís ha estat, precisament, un testimoni que en aquells moments es trobava al camí de ronda que porta a la platja de Fenals, a prop del monument a la Dona Marinera, i ha vist com el jove queia daltabaix.

La víctima, un noi austríac de 21 anys, es trobava al parc que hi ha al carrer Josep Tarradellas, que s'acaba amb un mirador que dona al mar (just a sobre del camí de ronda). Per causes que es desconeixen, el jove ha passat a l'altra banda de la tanca de fusta i ha caigut al buit. S'investiga si la víctima volia saltar des d'allà a la plataforma on es troba l'estàtua i ha calculat malament la distància.

Després de rebre l'avís, els Mossos d'Esquadra i el SEM han anat fins al lloc dels fets. Tot i que en un principi semblava que la víctima respirava, els equips d'emergències no l'han pogut remuntar i ha acabat morint. Gràcies a la documentació que duia al damunt, la policia ha pogut identificar el turista. Es tracta d'un jove austríac de 21 anys.

Els Mossos d'Esquadra treballen ara per localitzar la seva família o amics –es pressuposa que havia arribat a Lloret amb un grup- i informar-los. També es fan gestions per veure on estava allotjat el jove de 21 anys.