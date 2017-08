La policia deté a l'aeroport del Prat un periodista turc contrari a Erdogan

La policia espanyola va detenir el passat 3 d'agost a l'aeroport del Prat el periodista turc Hamza Yalçin. Segons fonts de la policia espanyola, el periodista tenia pendent una ordre internacional de detenció per extradició emesa per Turquia. Yalçin, que és d'origen turc però té la nacionalitat sueca, està acusat d'insultar el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, en un article publicat a la revista turca 'Odak' i de tenir "vincles terroristes" amb el grup d'extrema esquerra Partit Revolucionari d'Alliberament Popular. Segons les mateixes fonts policials, l'endemà de ser detingut, el dia 4 d'agost, el periodista, de 59 anys, va passar a disposició de l'Audiència nacional, que va decretar el seu ingrés a presó provisional. Ara, s'ha obert un període per decidir si és extraditat.

Diverses entitats com el Sindicat de Periodistes de Catalunya, l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, la Federació de Sindicats de Periodistes i l'associació d'escriptors PEN Internacional, entre d'altres, han denunciat la detenció de Yalçin i han reclamat el seu alliberament.