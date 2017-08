Proactiva Open Arms desembarca a Sicília els immigrants libis que va rescatar diumenge

L'ONG catalana Proactiva Open Arms ha pogut desembarcar a Sícilia i 72 hores després els tres immigrants libis que va rescatar diumenge a primera hora de la tarda a petició d'Itàlia, que posteriorment va denegar el permís per traslladar-los a Lampedusa. Les autoritats italianes van derivar el vaixell 'Golfo d'Azzurro' cap a Malta, però tampoc els va donar permís per fer el desembarcament i els va derivar de nou cap a Itàlia, que va insistir en no autoritzar-los l'operatiu. "Després de més de 72 bloquejats en aigües internacionals amb tres nàufrags rescatats a bord, per fi desembarquem a Pozzallo", ha escrit l'ONG al seu perfil de Twitter. A banda de les traves burocràtiques, un altre vaixell de Proactiva Open Arms, l''Open Arms', va haver de fer front a atacs i amenaces de patrulleres líbies amb trets a l'aire sota l'acusació que l'ONG tractava amb "traficants" de persones.

Aquest dimarts, l'ONG va denunciar que Itàlia no els permetia desembarcar a Lampedusa tres immigrants libis després que el Centre de Coordinació de Roma els demanés que acudissin al seu rescat quan es trobaven en una embarcació de fibra a unes 100 milles de la costa, molt més lluny del que acostuma a ser habitual. L'ONG catalana va rebre la petició el passat 5 d'agost a les deu de la nit i va culminar l'operació 17 hores més tard, al voltant de les tres de la tarda, i des d'aleshores no tenia permís per atracar a Lampedusa ni a Malta.