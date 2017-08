Anna Gabriel: «Sorprendria que Rajoy fes formulacions intel·ligents en algun moment»

Les paraules de Rajoy ens hem acostumat a valorar-les d'una única manera sempre, sorprendria que Rajoy fes formulacions intel·ligents en algun moment". Breu però contundent ha replicat aquest dijous la diputada de la CUP Anna Gabriel a les declaracions que va fer el president del govern espanyol, qui va demanar als catalans "amb sentit comú, sensatesa i equilibri" que facin "una passa endavant i aïllin els extremistes i radicals que avui condicionen el Govern". Gabriel ha contestat Rajoy en l'acte de presentació de la campanya 'Autodeterminació, desobediència, Països Catalans: Escombrem-los', que realitzarà de forma conjunta l'esquerra independentista de cara l'1 d'octubre no només per Catalunya, sinó pels Països Catalans. Laura Gisbert, del SEPC, ha fet una crida a la mobilització popular de cara el referèndum de l'1 d'octubre perquè "aquest no és del Govern malgrat que sigui la seva responsabilitat organitzar-lo i celebrar-lo".