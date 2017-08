La famosa vaca Margarida no serà sacrificada

La vaca Margarita és lliure i no serà sacrificada. Com ha explicat l'entitat animalista que l'acull, el Hogar Animal Sanctuary, la darrera prova que faltava per certificar que no té cap malaltia contagiosa ha donat negatiu. Segons els va informar aquest dimecres el servei de Prevenció en Salut Animal de la Generalitat, la prova de brucel·losi ha sortit bé i la vaca podrà deixar la quarantena estesa en què es trobava. Falta rebre la certificació per escrit de la subdirecció general de Ramaderia però "el veterinari ha confirmat que està sana", com ha explicat Anna Sánchez, coordinadora de premsa del santuari on viu la vaca Margarita. El boví va haver d'abandonar la seva casa a Tortosa amb nocturnitat per evitar ser sacrificada perquè no estava registrada. Les 190.000 firmes que es van recollir per Internet per salvar-la van aconseguir també, que al mes de juny es canviés el protocol per evitar matar els animals no registrats, sempre que es pugui acreditar la identitat i la traçabilitat de l'animal.

El cas de la vaca Margarita ha aconseguit convertir-la en el boví més mediàtic, a la vegada que ha impulsat un canvi en els protocols del Departament d'Agricultura per decretar el sacrifici d'un bou que no hagi estat registrat, com determina la normativa europea des de la crisi de les vaques boges. La Margarita és un bou de lidia que havia estat criada com un animal domèstic per una família de Tortosa. Arran de la denúncia d'un veí, els tècnics i veterinaris de la Generalitat van requerir que s'acredités la seva identificació però la vaca no havia estat mai registrada, ni pel seu primer propietari –que la va regalar a un amic- ni per l'actual.

La oordinadora del Hogar Animal Sanctuary, Elena Tiva, donant menjar a la vaca Margarita. ACN.

Firmes per la llibertat

L'entitat animalista el Hogar Animal Sanctuary va engegar una campanya a la plataforma Change.org i la va traslladar al seu santuari de Marçà per evitar que se la sacrifiqués. 190.000 firmes i un notable ressò mediàtic van aconseguir aturar la mort del bou. Des de llavors fins ara, ha viscut en semi-llibertat al santuari animal del Priorat, al costat dels altres animals però sense contacte directe amb ells per evitar contagis i enfrontaments. Amb la confirmació dels veterinaris de Prevenció en Salut Animal que tots les anàlisis han donat negatiu, també les darreres per tuberculosi i brucel·losi, aquest dijous, la vaca Margarita ha tornar a ser lliure.

L'animal podrà campar per la llar animal i conviure plenament amb els més de 200 animals que viuen en aquesta superfície de 30 hectàrees cedides a l'associació animalista Sanctuary. La socialització del boví es farà pas a pas però els responsables del santuari reconeixen que és un "dia de festa" per a ells i els animals amb la alliberació de la Margarita. Anna Sánchez, coordinadora de premsa de la llar, ha agraït el suport ciutadà que ha tingut el cas de la vaca a través de la campanya de recollida de firmes i també en la manifestació que es va fer a les portes del Parlament i ha agraït la sensibilitat de les institucions catalanes per canviar els protocols i evitar la mort de les vaques que no estan registrades i que puguin acreditar la identitat i la traçabilitat i que els seus propietaris es comprometin a mantenir-la lluny de la cadena alimentària i la producció ramadera.

"Estem molt orgullosos de la gestió de les administracions i de la gent de peu que ens ha donant suport i esperem poder seguir salvant molts més animals", ha dit la coordinadora de comunicació de Sanctuary.

Anna Sánchez, coordinadora de premsa del Hogar Animal Sanctuary, fent un petó a la vaca Margarita. ACN.