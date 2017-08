La Guàrdia Civil podria assumir 'excepcionalment' els controls de seguretat al Prat

La Guàrdia Civil "contempla la possibilitat" d'assumir els controls de seguretat de l'Aeroport de Barcelona-El Prat "de forma excepcional" en cas de caos per la vaga dels treballadors d'Eulen, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN.

Amb tot, fonts d'aquest cos han detallat que "per ara no hi ha res establert perquè assumeixin aquest rol". Durant les aturades parcials de divendres, diumenge i dilluns la Guàrdia Civil va reforçar la plantilla d'agents a la T1 i la T2 per controlar que es complia la normativa de seguretat aèria. Un fet que es repetirà si l'assemblea de treballadors d'aquest dijous no ratifica el document de la Generalitat i decideix mantenir les aturades parcials de divendres i diumenge i la vaga indefinida prevista a partir de dilluns 14.

Durant la darrera reunió convocada per la Direcció de Relacions Laborals de la Generalitat, celebrada dimarts, els mediadors van exposar una proposta amb la qual l'empresa incrementava el sou en 200 euros lineals i contractava 76 treballadors en èpoques de màxima activitat –51 per incrementar en una persona els actuals quatre empleats dels punts de control i 25 per reforçar la qualitat del servei en època estival-.

Poc després de conèixer la proposta, Eulen va anunciar que l'acceptava a contracor. Mentrestant, però, el comitè de vaga s'hi va mostrar escèptic, sobretot pel vessant econòmic, ja que els treballadors reclamen que l'increment de sou sigui de 350 euros. Amb tot, la proposta s'ha de sotmetre a votació d'una assemblea de treballadors prevista per aquest dijous.