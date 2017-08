Augmentaran la presència de la Guàrdia Civil a l'Aeroport del Prat per «garantir la seguretat»

El govern espanyol incrementarà la presència de la Guàrdia Civil a l'Aeroport del Prat per "garantir la seguretat i '´ordre públic" coincidint amb l'inici de la jornada de vaga indefinida dels empleats d'Eulen prevista el proper dilluns 14 d'agost. De la Serna ho ha dit després del comitè de crisi que s'ha celebrat aquest divendres a la Delegació del Govern a Barcelona i on també s'ha acordat encarregar als responsables de l'Advocacia de l'Estat que elaborin els informes pertinents per valorar la possibilitat d'establir un laude d'arbitratge obligatori que garanteixi el final del conflicte laboral. A la trobada també hi ha participat el secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio Gómez-Pomar; el president d'Aena, José Manuel Vargas; la directora de l'aeroport, Sonia Corrochano; el delegat del govern espanyol, Enric Millo; i responsables del ministeri de l'Interior i la Guàrdia Civil i de l'Advocacia de l'Estat.