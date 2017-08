El mosso denunciat per tirotejar un gat nega ser l'autor dels trets

L'agent dels Mossos d'Esquadra de les Borges Blanques denunciat per l'entitat ecologista Ipcena per disparar presumptament el gat d'una veïna amb una escopeta de perdigons quan estava fora de servei nega ser l'autor dels trets i assegura que ni tals sols disposa d'aquest tipus d'arma. Ho va declarar a la comissaria arran de la denúncia que el 4 d'agost van presentar els ecologistes i la propietària de l'animal, segons han confirmat fonts de la policia catalana. El denunciat també va assegurar que hi ha altres veïns que tenen balcons o terrasses des d'on es podria haver disparat al pati de la dona. Un cop fetes les diligències, la denúncia es traslladarà als jutjats, però de moment els Mossos asseguren que no correspon obrir cap expedient al denunciat. Cal recordar que Ipcena també demana que l'home sigui inhabilitat per part del departament d'Interior.