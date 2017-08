Reconeixen un senderista perdut que es trobava al bar mentre el buscaven

Les alarmes s'encenien dimarts al migdia: Un senderista de 33 anys i de nom Sergio Calderón s'havia perdut als llacs de Saliencia, després d'anar d'excursió amb dos amics. Immediatament es va activar un gran operatiu de rastreig, que va incloure a bombers, Guàrdia Civil i unitat canina (aquest any van ja 35 rescats i rastrejos de muntanya a Astúries). No obstant això, el que semblava una dramàtica situació va prendre altres camins.

A les sis de la tarda d'ahir, l'helicòpter del SEPA procedia a evacuar després de ser trobat ferit en un rierol a l'entrada del poble de la Vall del Llac. I els veïns de la zona es van quedar estupefactes en descobrir que era el mateix home que havien vist la nit anterior contemplant per televisió el partit de la Supercopa d'Europa en un bar pròxim. "Estava sol prenent-se una cervesa i parlant per telèfon mentre veia el Madrid", assegura Roberto Fernández, natural de la Vall.

Tot va començar el mateix dimarts: els tres amics val·lisoletans van arribar a les dotze del matí a la base del port de la Farrapona, amb la idea de fer un passeig i baixar a dinar després a Zamora, segons han assenyalat fonts dels Bombers que van participar en el rescat. La complicació va arribar quan Sergio Calderón es va separar dels seus amics per aventurar-se per la zona dels Picos Albos, annexos al Lago Cerveriz, on l'esperaven els seus dos companys. Després, els amics van perdre el contacte i l'últim que van saber de l'extraviat va ser per un wasap que els va enviar a les 14.54 d'abans d'ahir, en què els preguntava on eren.

El Centre de Coordinació d'Emergències d'Astúries va rebre l'avís a les 20.40 hores. La trucada va ser realitzada per un particular que s'havia trobat amb els amics del desaparegut, que estaven sense bateria en els mòbils, i li van demanar que es posés en contacte amb el 112. La dona va explicar que el desaparegut, Sergio Calderón, segons li van dir seus amics, estava fent la ruta dels llacs. L'havien intentat localitzar però no el van trobar. La sala dels serveis d'emergència va mobilitzar des d'un primer moment una dotació de Bombers del parc de Somiedo i al Grup de Rescat, part en l'helicòpter medicalitzat, i un agent per terra. Per l'hora i la situació meteorològica l'helicòpter no va poder rastrejar la zona i va haver de tornar a força. Davant d'aquest panorama, es va mobilitzar a la Unitat Canina de Rescat que es va traslladar al lloc.

Els equips van estar rastrejant la zona sense èxit durant tota la nit. Però la veritat, segons testimonis, és que a quinze quilòmetres del Llac Cerveriz, on el desaparegut havia estat vist per última vegada, Sergio Calderón es trobava al bar del poble de la Vall del Llac. "Jo en aquell moment no sabia que era ell, però era un home estrany, solitari: estava amb la seva cervesa, trucant per telèfon i veient el partit del Madrid en un bar. No sé si passaria la nit al poble o acabar en el riu des de llavors ", relata Roberto Fernández, veí del poble.

Al matí següent,l'operatiu, integrat per la Unitat Canina del SEPA, bombers, el grup de rescat, personal del parc de Somiedo i Proaza, voluntaris de la Guàrdia Civil de Grau i l'equip de muntanya. Durant les primeres hores, els gossos de la Unitat Canina i la resta de forces desplaçades als Llacs de Saliencia van tornar a pentinar el lloc tot i la densa boira. A les tres de la tarda, la visibilitat va augmentar, el que va permetre que l'helicòpter pogués entrar en acció. Però la boira va tornar i l'artefacte va tenir serioses dificultats per poder tornar a terra.

Quan l'esperança semblava perduda, Calderón va aparèixer en un rierol a l'entrada del poble de Vall de Llacs, on se l'havia vist la nit anterior. "Estava delirant quan el vaig trobar. Deia que el perseguien i que preferia morir dessagnat que cremat", explica Neli Feito, veïna que va donar amb ell en el lloc. El jove estava ferit i presentava fractures encara pendents d'avaluació després d'una presumpta caiguda, però que va haver de produir-se molt després d'activar-se l'operatiu. "Ara qui paga això?", Es preguntaven alguns veïns després de l'ampli desplegament.