Mireia Vehí (CUP) assegura que ja hi ha cens i urnes

La diputada de la CUP al Parlament Mireia Vehí ha explicat que el Govern li ha traslladat que hi ha cens i urnes per poder celebrar el referèndum de l'1 d'octubre però que no pot dir "d'on ha sortit". En declaracions aquest dissabte a RAC1, la cupaire ha detallat que "aviat s'obrirà la pàgina perquè els funcionaris s'apuntin com a voluntaris per fer el recompte". Vehí s'ha mostrat convençuda de que fer possible l'1-O caldrà desobeir. "La Llei del Referèndum serà impugnada automàticament i el Parlament haurà d'aguantar l'embat de l'Estat", ha afirmat la cupaire. "Si dissolen el Parlament, els diputats de la CUP no marxarem, ens hauran de venir a treure", ha reblat.