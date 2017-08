El PSC reclama a Rajoy una «proposta» pròpia de reforma constitucional

La líder del PSC al Congrés, Meritxell Batet, ha reclamat al president del Govern, Mariano Rajoy, que presenti una "proposta" pròpia de reforma de la Constitució per després començar una negociació sobre els canvis en la Carta Magna que reclamen els socialistes.

"El Govern d'Espanya hauria de tenir una posició i una proposta. Això és el que li exigeixo. Ell és el màxim responsable mentre sigui qui ostenta el Govern", ha explicat en una entrevista d'Europa Press la també membre de l'Executiva del PSC com a secretària d'Impuls Federal.

La socialista reclama al president que posi damunt de la taula la seva idea de reforma i, davant aquest escenari, "intentar avançar en una negociació" en el qual el principal objectiu seria, al seu parer, cercar el màxim consens entre les forces polítiques de l'arc parlamentari.

"No ens podem plantejar reformar la Constitució amb menys consens amb la qual va ser aprovada. Això s'ha d'explicar i s'ha de treballar", esgrimeix Batet, que defensa que el PSOE ja ha fet tot el que estava a les seves mans per impulsar aquesta reforma, que és demanar-la i tenir un projecte concret.

Batet esgrimeix que Rajoy ja no pot esperar més per abordar aquesta qüestió, i li recorda que, si el que espera és un moviment del PSOE ja el té, la Declaració de Granada en el qual els socialistes explicaven la línies mestres de la seva proposta: "Són més de 25 pàgines. No és una nota de mitja pàgina".

La líder del PSC al Congrés exposa que per combatre el procés sobiranista no és suficient apel·lant a la legalitat, com fa Rajoy --i que ella comparteix--, sinó que cal abonar una "acció política" per millorar l'organització de l'Estat i això hauria d'abordar-se des de la Carta Magna.

També assegura que si el president es manté poc inclinat a presentar una proposta, el PSOE la impulsarà en aquest mandat: "Això s'ha d'abordar en aquesta legislatura. No podem esperar moltes més legislatures. Ja vam perdre una, la de la majoria absoluta del Partit Popular".



El referèndum i els regidors

Sobre la implicació dels ajuntaments catalans, entre ells els socialistes, en el referèndum de el 1 d'octubre, ha assegurat que els consistoris "no tenen cap protagonisme", i ha reptat al Govern català a no involucrar-los perquè aquesta votació és un projecte de la Generalitat, no del món municipal.

"Si el Govern creu en aquest referèndum unilateral, si creuen que això ha de produir-se, li recomanaria que assumeixi la responsabilitat i que no la derivi" als ajuntaments, conclou Batet, que insisteix en el rebuig frontal del PSC a la consulta.

El PSOE va arribar a plantejar al juny sancions per als regidors del PSC que eventualment col·laboressin amb la votació, però Batet les descarta: "No hi haurà espai per a aquesta sancions perquè no es produirà cap irregularitat ni incompliment de la llei per part de cap càrrec electe del PSC".

Batet assegura que "tots els alcaldes del PSC compliran amb la legalitat estrictament" i insisteix que els ajuntaments no tenen protagonisme en una votació així, ja que la seva única funció és complir amb la legalitat d'acord amb els secretaris municipals i els interventors.



Suspensió de l'autonomia

Preguntada per una eventual suspensió de l'autonomia catalana, Batet explica que el PSOE ni comparteix l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ni considera que aplicant aquest article pugui intervenir per complet una autonomia.

"Suspensió de l'autonomia no pot haver-hi perquè això no es contempla en cap article de la Constitució ni de l'ordenament jurídic", conclou, assegurant que el que permet el 155 és que el Govern assumeixi competències puntuals d'un govern autonòmic que no compleixi la llei, però no una suspensió absoluta.