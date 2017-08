Veïns de la Barceloneta es concentren per reclamar l'«abolició dels pisos turístics»

Un centenar de veïns de la Barceloneta s'han concentrat aquest dissabte al matí a la platja en contra de "l'especulació immobiliària, la inseguretat, l'incivisme i la privatització d'espais públics" que està provocant la massificació del turisme. Així ho ha destacat Esther Jorquera, de la Plataforma en defensa de la Barceloneta - La Barceloneta diu Prou, que ha alertat de l'"expulsió del veïnatge i de la fi del petit comerç" que està devorant el barri. Amb una pancarta que han desplegat dins l'aigua, els concentrats han reclamat directament l'"abolició dels pisos turístics". Els veïns també denuncien que la pressió turística ha arribat a una situació límit aquest estiu i critiquen que les accions de les administracions estan sent "insuficients".

Vestits amb les samarretes grogues amb la reivindicació "La Barceloneta no es ven", els veïns han fet una cadena humana a tocar del mar per denunciar els efectes del turisme massiu al barri. Segons l'Ajuntament de Barcelona, han participat a la concentració 200 persones. "Estan fotent enlaire la Barceloneta i la ciutat", ha alertat Esther Jorquera com a portaveu de la plataforma que ha convocat la concentració.

Jorquera, que ha viscut al barri des que va néixer, fa 30 anys, ha denunciat que molts veïns es veuen obligats a marxar, sobretot perquè el preu del lloguer s'ha disparat i els propietaris es van quedant sols, i ha alertat que en els últims mesos estan patint molts desnonaments. "Una persona o una parella treballadora normal no pot pagar 1.000 euros per a un pis de 30 metres quadrats. Estan marxant els joves del barri i també la gent gran i estan fent 'mobbing' als que es queden", ha afirmat.

Un altre dels grans problemes derivats de la massificació turística és la saturació del barri, des dels espais públics, com la platja, fins al transport: "Hem de sortir una hora abans per anar a treballar de tanta gent que hi ha", ha lamentat Jorquera, que ha afegit: "Al final ni el clavegueram donarà abast".

Els veïns de la Barceloneta van sortir per primera vegada a manifestar-se contra els pisos turístics fa tres anys i aquest dissabte han avisat que la situació que viu el barri és "inviable". "Estem aguantant molt, ens estem cremant massa. És un dels pitjors estius", ha expressat Jorquera. Una de les pancartes que han clavat a terra ho ratificava: "Cap més estiu com aquest".

"No volem turistes als nostres edificis. Aquesta platja no és un complex turístic" i "Turistes allotgeu-vos en hotels, els pisos són per viure-hi" eren altres proclames que es podien llegir en les pancartes que han envoltat la concentració. Els veïns també han col·locat un estenedor amb samarretes de diversos col·lectius socials, com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) o de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). La bandera groga i blava del barri no hi ha faltat.



Canvis normatius i més sancions

Els veïns demanen directament l'abolició dels pisos turístics amb canvis normatius que frenin l'especulació immobiliària. "Cada pis turístic és un veí menys i els barris els fan els veïns, no la gent que hi passa unes nits esporàdicament", ha defensat Susanna Saumell, una altra veïna del barri, acompanyada per Maria Rosa López, que viu al costat de la Sagrada Família i que s'ha unit a la concentració per donar suport a la Barceloneta i perquè "molts dels problemes són compartits". "S'estan escampant com el 'chapapote'", ha reblat Saumell, que ha insistit: "L'habitatge ha de ser per als veïns, no pot ser una mercaderia".

La plataforma també demana al conjunt de les administracions, i especialment a l'ajuntament com a primera responsable, "mà dura" contra les actituds incíviques als carrers i les pràctiques il·legals en el lloguer de pisos, amb més sancions i que s'apliquin de manera més ràpida, perquè aquests comportaments no quedin impunes. A més, volen que es reforci la seguretat.

La Barceloneta d'abans i la d'ara

"És un barri que m'agradava molt. Les portes de les escales estaven obertes i passàvem d'una casa a l'altra per fer el cafè. Ens sentíem a casa a dins de casa. En canvi, ara m'he de tancar amb dues claus perquè tinc por i ni així perquè van rebentar la porta a una veïna per les frontisses", ha expressat Maria Luz Pérez, que viu al barri des de fa prop de 50 anys. Aquesta veïna també es queixa del soroll que no la deixa dormir. "Aquí ve gent que els està tot bé. Els està bé fer l'amor al carrer, pixar-hi i si dius alguna cosa, encara se senten més poderosos", ha lamentat.