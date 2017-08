Els treballadors d'Eulen decideixen avui si desconvoquen la vaga

Els vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat, de l'empresa Eulen, es reuneixen aquest diumenge per debatre únicament la proposta de millores laborals plantejada pel Departament de Treball. El comitè de vaga ha convocat l'assemblea de forma urgent a petició de la Generalitat. Segons el Govern, l'assemblea de dijous no va ser vàlida perquè es van votar tres opcions de plus salarial no previstes dins la proposta de mediació de Treball i no es va recollir el vot sobre les altres millores laborals. La Generalitat exigeix que els treballadors votin sobre el document en conjunt, que recull un plus salarial de 200 euros en 12 mensualitats. A L'entrada de la reunió, el comitè de vaga ha assenyalat que "només" es debatrà sobre la qüestió econòmica perquè els altres punts ja es van acceptar. Si al final del dia els treballadors voten a favor de la proposta del Govern, la vaga indefinida que ha de començar aquest dilluns quedarà desconvocada.

Abans d'iniciar l'assemblea, Puri Infante, membre del comitè de vaga ha instat els treballadors que assisteixin a la reunió d'aquest diumenge a votar amb "sensatesa". Infante ha negat, però, que això signifiqui votar a favor de la proposta de la Generalitat. "No és això exactament" ha dit de manera dubtosa, afegint que "el conflicte no es solucionarà amb les coaccions que està havent" per part de l'estat espanyol.

La representant del comitè ha admès que al final de la jornada "podria canviar la situació" respecte la votació de dijous, quan només tres persones van votar a favor de la proposta de la Generalitat. "És la impressió que ens arriba al comitè", ha apuntat, si bé ha subratllat que els representants dels treballadors "només" són set persones i recordant que és la plantilla en conjunt qui s'ha de posicionar a través del vot secret.

Infante ha assegurat que la convocatòria d'aquest diumenge és una "imposició" de la Generalitat, i ha criticat una manca d'actuació i reacció per part del Ministeri de Foment, que divendres va anunciar un reforç de la Guàrdia Civil i l'activació d'un laude forçós si els treballadors no acceptaven l'acord proposat del Departament de Treball. Infante ha lamentat la "pressa" que té el ministre Íñigo de la Serna per "tombar la vaga", i ha defensat que es tracta d'un dret constitucional.



La votació, centrada en el plus econòmic

El plus de sou que ha generat la polèmica dels darrers dies és un dels nou punts de l'acord proposat per mediació de treball. Es tracta d'un increment que substituiria el complement de sou que ara ja cobren els vigilants dels accessos –només els que van ser subrogats respecte l'anterior empresa-, com també el cobren altres treballadors de diferents serveis de l'aeroport. La previsió és que aquest augment s'apliqui de forma lineal pels 350 empleats d'Eulen, substituïnt els complements denominats Aena 1 i Aena 2, que ara sumen 98 euros.

A banda de la qüestió salarial, la proposta plantejada pel Departament de Treball també recull millores estructurals. Per exemple, inclou la incorporació d'una cinquena persona a cada grup de quatre treballadors que ara hi ha a cada filtre de seguretat, així com també un reforç de personal en època estival. Amb tot, els treballadors de l'assemblea d'aquest diumenge no es posicionaran sobre totes aquestes altres qüestions, perquè el comitè recorda que la plantilla ja les va acceptar. L'únic punt de discòrdia es situa en el plus salarial.

Per votar sobre aquesta qüestió, els treballadors estan convocats per grups al llarg de tota la jornada, amb previsió que les votacions acabin a les 18 h. Durant el dia, el comitè de vaga reuneix diferents grups de treballadors, que dipositen en una urna un paper amb un 'sí' o un 'no' per posicionar-se sobre la proposta econòmica de la Generalitat. A l'inici de la reunió han estat una cinquantena els treballadors que han assistit al Centre Cívic Delta del Llobregat del Prat de Llobregat



L'assemblea de dijous, invalidada

A l'assemblea del passat dijous, contra tot pronòstic, el comitè de vaga va dur a votació un total de quatre propostes d'augment salarial, en el marc d'un plus aeroportuari que els vigilants de seguretat tenen dret a cobrar. Tot i que l'oferiment de la Generalitat –acceptat a contracor per la direcció d'Eulen- era que el plus sigui de 200 euros de mitjana en 12 pagues, els treballadors van poder votar tres opcions més: 200 euros en 15 pagues, 250 euros en 15 pagues o 350 euros en 15 mensualitats.

Tot i que el comitè de vaga va defensar l'opció de 200 euros en 15 pagues perquè "s'hauria apropat més a l'oferiment de la Generalitat i hagués estat més fàcil seguir negociant", la majoria de treballadors van preferir que el plus salarial fos de 250 euros en 15 pagues. La consellera Dolors Bassa va criticar la diversitat d'opcions sotmeses a votació i va qualificar l'actitud del comitè de vaga d'il?lícita, alhora que va exigir la convocatòria d'una nova assemblea "imminent". Per la seva part, la direcció d'Eulen també va acusar el comitè d'haver incomplert el compromís de la taula de mediació conforme els treballadors debatrien només la proposta del Govern.