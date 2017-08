Tranquil·litat en els controls de seguretat del Prat en el primer dia de vaga indefinida

Les primeres hores de vaga indefinida en els controls de seguretat de l'Aeroport del Prat estan transcorrent amb normalitat i al voltant de les vuit del matí no es registraven cues de viatgers als filtres per accedir a la zona d'embarcament. L'aturada compta amb uns serveis mínims del 90% i amb el reforç d'efectius de la Guàrdia Civil amb l'objectiu d'assegurar l'ordre i evitar que es tornin a repetir les aglomeracions de les darreres setmanes. Aquest diumenge, va tenir lloc una altra votació en assemblea dels treballadors de l'empresa per sotmetre a votació la proposta de la Generalitat, mediadora en aquest conflicte laboral, d'un increment salarial de 200 euros mensuals per 12 pagues però va ser rebutjada per 150 vots en contra, només 36 a favor i un vot nul.

Durant el matí, les cues dels controls de seguretat han anat avançant amb fluïdesa. El punt màxim d'espera ha arribat a mitja hora a primera hora del matí, quan només hi havia un filtre obert.

Després de quatre setmanes de cues, la majoria de passatgers han arribat amb molt temps d'antelació al Prat, fins i tot els turistes. Aquest és el cas de la Pilar, que ha arribat quatre hores abans per no perdre el seu vol a Palma. "Tot ha anat molt ràpid, no he esperat gens per facturar i en menys de 10 minuts passaré els controls de seguretat", ha explicat.

El factor clau per viure una primera jornada de vaga indefinida sense cues ha estat el reforç d'efectius de la Guàrdia Civil. En alguns moments, s'han pogut veure de dos a quatre agents a cada cinta ajudant a posar safates, ordenant els passatgers i situant l'equipatge per ser inspeccionat.

En general, els usuaris han celebrat la major presència de la Guàrdia Civil. En Josep, per exemple, assegura que ha vingut "més tranquil" a l'aeroport sabent que s'havia reforçat la presència d'agents als controls de seguretat. Com altres usuaris, a més, ha afegit que la seguretat en un aeroport és "una cosa molt seriosa" que ha d'estar en mans "de qui en sap".

Els viatgers que no tenien constància de la vaga s'han mostrat sorpresos de la fluïdesa tant als taulells de facturació com als controls de seguretat un cop se'ls ha informat. De fet, durant tot el matí, les cues als controls de seguretat han estat inferiors fins i tot a les d'un dia normal del mes d'agost.



Es manté el desacord entre empresa i treballadors

A la sortida de l'assemblea celebrada ahir diumenge, els treballadors d'Eulen van recordar que el plus de sou que ha generat la polèmica dels darrers dies és "només" un dels nou punts de l'acord proposat per mediació de treball. Es tracta d'un increment que substituiria els 98 euros dels complements de sou Aena 1 i Aena 2 que ara ja cobren els vigilants dels accessos –només els que van ser subrogats respecte l'anterior empresa-, com també el cobren altres treballadors de diferents serveis de l'aeroport.

A banda de la qüestió salarial, la proposta plantejada pel Departament de Treball també recollia millores estructurals. Per exemple, la incorporació d'una cinquena persona a cada grup de quatre treballadors que ara hi ha a cada filtre de seguretat, així com també un reforç de personal en època estival. Segons va explicar l'assessor dels treballadors, la plantilla està a favor d'aquestes millores però exigia més concreció a la Generalitat perquè considera que no queden recollides de forma suficientment clara a la proposta escrita.