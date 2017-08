Vaga indefinida dels vigilants dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat

Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida de 24 hores dels treballadors d'Eulen a l'Aeoport de Barcelona-El Prat. La protesta arriba després que l'assemblea dels vigilants dels controls de seguretat ha rebutjat aquest diumenge a la tarda la proposta de la Generalitat, amb 150 vots contraris i 36 a favor. Aquesta serà la quarta setmana d'incidències provocades per aquest conflicte laboral, que té lloc en una de les èpoques de l'any amb més tràfic aeri.

Durant l'aturada total, a les terminals es reforçarà la presència de la Guàrdia Civil per intentar que es mantingui l'ordre i la seguretat i evitar el caos de les darreres setmanes. Els serveis mínims decretats són del 90%. Cosa que, segons els treballadors, la farà pràcticament imperceptible. El ministre de Foment, Iñigo de la Serna, ha informat que aquest dilluns a la tarda es reunirà la comissió de seguiment, formada per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i govern espanyol, per avaluar la situació i treballar de manera coordinada.

De la Serna ha reiterat que es farà tot el possible per mantenir l'ordre i la seguretat, amb el reforç en la mesura que "sigui necessari" de la Guàrdia Civil.

El ministre de Foment ha anunciat aquest diumenge, després de conèixer el rebuig dels vigilants dels filtres de seguretat de l'Aeroport d'El Prat a la proposta de la Generalitat, que posarà en marxa de "manera immediata un laude arbitral d'obligat compliment per acabar amb la vaga". En declaracions als mitjans des de Santander, el ministre ha detallat que aquest cap de setmana ja s'han iniciat els tràmits per elaborat el laude, escollir un àrbitre pel conflicte i reforçar a partir de dilluns la presència de la Guàrdia Civil per garantir l'ordre públic a les terminals. Tot i que ha assegurat que el procés "s'accelerarà" tot el possible, de la Serna ha reconegut que serà difícil aconseguir un desenllaç abans de dues setmanes, durant les quals la Guàrdia Civil reforçarà els controls.



L'advocat qüestiona la legalitat del laude



Per la seva part, l'advocat del comitè de vaga, Leopoldo Garcia Quinteiro, ha estat especialment crític contra les mesures anunciades pel Ministeri de Foment per pal?liar els efectes de la vaga indefinida, tant pel que fa al reforç de la Guàrdia Civil com pel laude forçós. Sobre aquesta última qüestió, Garcia Quinteiro ha advertit que l'estat espanyol podria estar "prevaricant" en el moment que activi aquesta via, ja que ha assegurat que no es compleixen els dos requisits que podrien justificar un laude: que la vaga fos sense previ avís o que no es complissin els serveis mínims.

Pel que fa al reforç de la Guàrdia Civil, l'advocat ha dit que el govern espanyol justifica la mesura "per evitar desordres provocats per les cues" i ha insistit en què l'acumulació de gent no ha generat cap conflicte entre els passatgers. Garcia Quinteiro ha assegurat que ha succeït just el contrari: sosté que els afectats s'han solidaritzat amb els treballadors d'Eulen "perquè entenen perfectament que a Barcelona no es pot viure amb un salari de 900 euros al mes".



El plus salarial no és l'únic motiu de discòrdia



A la sortida de l'assemblea d'aquest diumenge, els treballadors han recordat que el plus de sou que ha generat la polèmica dels darrers dies és "només" un dels nou punts de l'acord proposat per mediació de treball. Es tracta d'un increment que substituiria els 98 euros dels complements de sou Aena 1 i Aena 2 que ara ja cobren els vigilants dels accessos –només els que van ser subrogats respecte l'anterior empresa-, com també el cobren altres treballadors de diferents serveis de l'aeroport. La previsió és que el nou augment fos d'aplicació pel 350 empleats d'Eulen al Prat.