El PP descarta aplicar a Catalunya l'article 155 per raons jurídiques i temporals

El PP ha descartat ja, "per raons temporals i jurídiques", engegar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que obre la porta a la suspensió de l'autonomia d'una comunitat, i aposta per altres fórmules "més oportunes i realistes" per afrontar l'intent de la Generalitat de celebrar un referèndum d'independència el proper 1 d'octubre a Catalunya.

En una entrevista concedida a Europa Press, el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha explicat que recórrer a aquest article "en aquests moments" ja no resoldria la situació, tant per raons de temps com de tipus jurídic.

Hernando tanca així la possibilitat que el PP aprofiti la seva majoria absoluta en el Senat per aplicar per primera vegada aquest article de la Constitució, que permet "obligar un govern autonòmic al "compliment forçós" de les seves obligacions, però no precisa com.

El procediment que regula el Senat exigeix que el Govern enviï al president de la Cambra una proposta amb les mesures concretes que planteja i que han de ser debatudes en la Comissió General de Comunitats Autònomes, que ha de demanar al president autonòmic afectat, en aquest cas Carles Puigdemont, les al·legacions que consideri oportunes; la proposta final hauria de votar-se en el Ple, on el PP té majoria absoluta.



Hi ha opcions més oportunes i realistes

Però Hernando descarta aquesta via: "Per raons de pràctica temporal i jurídica, en aquests moments, l'article 155 no resoldria el problema", afirma el portaveu popular davant els qui aposten per engegar ja aquest procediment davant la convocatòria del referèndum.

Hernando entén que hi ha mesures "més oportunes i realistes" i que està en mans dels tribunals respondre l'incompliment de la llei o decidir si es cometen delictes com el de sedició, una revolta davant l'ordre jurídic.

"Nosaltres estarem recolzant les mesures que siguin raonables i evitin aquesta situació", ha afegit.

En tot cas, el dirigent del PP ha volgut deixar clar que el pes de la llei "acaba caient damunt" de qui no acata les normes i que ja hi ha dirigents polítics com l'expresident català Artur Mas i el seu exconseller Francesc Homs, que ja han estat condemnats per la consulta del 9 de novembre de 2014: "Si algú vol seguir pegant-se trets al peu, que segueixi per aquest camí", avisa.

Preguntat per l'ús de la força per evitar que es col·loquin urnes l'1 d'octubre i que se celebri un referèndum com el del 9 de novembre de 2014, vista la insistència de les forces independentistes catalanes, el portaveu parlamentari respon que l'Estat de Dret té "diferents mecanismes" per defensar-se i per aconseguir que l'1-O no se celebri: "No hi haurà referèndum", insisteix.



Els Mossos, una força de seguretat

"Cal actuar amb prudència, però amb contundència i és el que es produirà. L'Estat de Dret té unes regles i hem de respectar-les tots, no hi ha estats de dret a la carta, ni drets de 'pernada', que és el que pretenen tenir alguns", agrega.

En aquest sentit, Hernando recalca que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat respectaran l'Estat de dret i apunta que els Mossos d'Esquadra, la policia autonòmica catalana, formen part d'aquest col·lectiu com també l'Ertzaintza, la policia basca.

El portaveu assegura desconèixer si efectivament la Generalitat compta ja amb urnes per recollir vots l'1 d'octubre i amb un cens electoral, però entén que l'important no són aquests "elements materials". "Només són mitjans per seguir aprofundint en una direcció, la confrontació i la mutilació del dret dels ciutadans que viuen a Catalunya a ser espanyols i europeus", exposa.



La CUP té al govern "de genolls"

Hernando confia que el Parlament de Catalunya no tramiti la llei del referèndum, norma que no està inclosa de moment en l'ordre del dia que la Mesa del legislatiu autonòmic revisarà aquest dimecres: "Seria lamentable que la Mesa seguís amb aquest procés, això ha de concloure ja", diu.

I apunta que el "problema" és que el partit que "imposa les condicions" i que governa a Catalunya és la CUP, amb deu diputats dels 135 que componen el Parlament i manté "arrossegant-se de genolls" a l'Executiu autonòmic.

"Un grup anarquista, de tall totalitari, és qui mana aquí i amb pocs vots determina què han de fer ERC i el PDeCAT", diu Hernando.

En qualsevol cas, el portaveu parlamentari defensa el treball del Govern "enfront del disbarat dels independentistes a Catalunya", diu que s'han pres mesures i respon l'acusació d'immobilisme que li llança el PSOE.

"Estem en marxa des de fa molt temps però el PSOE no s'ha donat compte. Quan un s'enterboleix en problemes interns no se n'adona del que fan els altres", afegeix.