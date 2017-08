Una empresa dissenya vestits antimosquits i antipaparres per a gossos

L'empresa de Terrassa Stingbye ha dissenyat una línia de roba que protegeix els gossos de les picades de diversos insectes com els mosquits, les paparres o de malalties com la Leishmaniosis. Aquesta és una de les principals novetats que la companyia egarenca ha llançat al mercat aquest 2017, juntament amb peces pensades per a nadons com bodis o mussolines. Sílvia Oviedo, sòcia fundadora d'Stingbye, ha assegurat que el negoci es troba en plena expansió i que tot i que inicialment el 70% dels seus clients eren viatgers que necessitaven roba que els protegís de malalties com el Dengue, el Zika o la Malària, actualment el públic s'ha diversificat molt i també la tipologia de productes. Stingbye va tancar el 2016 amb una facturació de 700.000 euros que preveu incrementar en un 20% aquest any.

Sílvia Oviedo, socia fundadora d'Stingbye, assegura que mai s'havia plantejat que l'empresa tèxtil de la seva família acabaria evolucionant en aquesta direcció: "El meu pare feia equipacions escolars i roba d'esport", recorda Oviedo que relata que la idea va sorgir arran de la crisi econòmica i de la necessitat d'apostar per nous productes.

Així, explica que uns acabadors amb els que treballaven els van informar que un laboratori químic plantejava la possibilitat de fer samarretes que protegissin dels mosquits utilitzant una substància repel·lent que es deia permetrina. "Vam fer proves durant un parell d'anys, sobretot per comprovar l'eficàcia", comenta Oviedo que explica que es tracta d'un producte que en olorar-lo el mosquit perdi les ganes de menjar.

"Les peces de roba no fan olor perquè tenim un acabat que es fa a una temperatura molt elevada i el que permet és que la roba s'impregni però no l'olor", assegura la responsable d'Stingbye que garanteix que el producte té una eficàcia del 94% i una durabilitat de 100 rentades. "El procés de fabricació no és senzill ni barat", comenta Oviedo que indica que el preu de venda d'una d'aquestes samarretes és de 29 euros.

Entre les darreres novetats d'Stingbye destaca una línia de roba per a mascotes que segons la responsable de l'empresa ha tingut molt bona acollida. "Protegeix els animals de mosquits, paparres i també de malalties com la Leishmaniosis que provoca un paràsit", afirma. A banda, l'empresa comercialitza unes fundes per a coixins, que també tenen aquestes propietats i que permeten que els animals de companyia puguin dormir tranquils i lliures de picades.

Un altra de les darreres innovacions d'Stingbye són els productes pensats per a nadons, ja que els pares tenen "molt interès que els seus petits estiguin protegits". Enguany s'han dissenyat bodis tant per nen com per nena i també unes mantes d'estiu per dur al cotxet i que actuen com una barrera protectora per a nens de més de sis mesos.

A banda d'aquests productes Stingbye també ofereix en el seu catàleg samarretes, polos, pantalons, llençols, gorres i mitjons, entre d'altres. "Fem roba protectora de picades de vectors, qualsevol insecte que ens pica i ens pot transmetre una malaltia", comenta la sòcia fundadora de l'empresa que assegura que tot i que inicialment el 70% dels seus clients eren viatgers que buscaven peces de roba que els protegissin de malalties pressents en altres països com el Zika, el Dengue o la Malària, ara també hi ha un públic molt més proper que ha mostrat interès pels productes. "Veiem que hi ha pares que havien provat les samarretes que ara en compren pels seus fills o demanen els llençols per a les colònies dels més petits de casa", comenta Oviedo que explica que també han confeccionat un polo i uns mitjons per a jugadors de golf o unes gomes de cabell antipolls que funcionen molt bé entre els escolars.



Mirada internacional



Tot i que l'empresa disposa d'un servei d'Amazon que funciona a nivell mundial, segueix expandint la seva activitat a través de farmàcies. "L'any 2014 vam començar venent la roba en algunes farmàcies de Terrassa i ara estem presents a 2.300 establiments d'aquesta tipologia", assenyala Oviedo que diu que també s'han fet un forat en farmàcies de països com França o Alemanya. Alhora comenta que la firma està present a Guatemala, Mèxic, Colòmbia, Bolívia i Costa Rica a grans superfícies o a hotels que ofereixen un servei addicional als seus hostes. "Volem incrementar la nostra presència en aquest continent però de moment estem pendents d'obtenir els permisos d'exportació necessaris", explica.

En aquesta línia afirma que també tenen la vista posada en d'altres mercats com l'africà. Amb tot, adverteix que el factor econòmic pot ser un impediment per poder arribar a aquests mercats. "Criem que el nostre teixit és de futur, confiem en poder abaratir costos i que sigui una cosa a la qual tothom pugui accedir", remarca.

De fet, explica que Stingbye està en converses amb diverses ONG's per poder fabricar un article econòmic que pugui ser assequible pels habitants d'aquests països. "Metges Sense Fronteres ha estat fent proves a Sierra Leona i els ha funcionat molt bé", comenta Oviedo que diu que l'empresa enviarà productes sense cost "allà on pugui".

Stingbye té la seva seu a Terrassa i una fàbrica a Badalona. L'any 2016 va facturar 700.000 euros i la previsió és tancar el 2017 amb un 20% més. De cara el 2018 la companyia s'ha fixat l'objectiu d'assolir els 2,5 MEUR de beneficis, ja que espera poder comptar amb els permisos necessaris per seguir amb la seva expansió a Amèrica del Sud.