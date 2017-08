La Mesa del Parlament posposa l'admissió a tràmit de la Llei del Referèndum

La Mesa del Parlament ha posposat l'admissió a tràmit de la proposició de llei del Referèndum, la norma que hauria de donar cobertura a l'1-O. Després que JxSí i la CUP la registressin a finals de juliol, la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha mantingut fora de l'ordre del dia donar el tret de sortida a la tramitació parlamentària d'aquesta llei tal com estava previst –podia incloure-la-hi fins just abans que arrenqués la reunió a les 10 del matí. L'admissió a tràmit no ha tirat endavant doncs en la reunió que ha mantingut la Mesa aquest dimecres al Parlament, la primera del nou inici de sessions que ha arrencat aquest 16 d'agost tal com es va aprovar amb la reforma del reglament.