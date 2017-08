Comín reclama la inhabilitació "permanent" dels polítics que "van intentar destrossar el sistema sanitari català"

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha reclamat la inhabilitació "fulminant" i "permanent" dels polítics que van ser "còmplices" de l'"intent de destrossar el sistema sanitari català". Comín ho ha dit en referència a la conversa filtrada entre l'exministre, Jorge Fernández Díaz, i el l'exdirector de l'Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, on afirmaven que havien "destruït" el sistema sanitari. El titular del Departament ha assegurat també que cal un "salt polític rotund" per garantir la sanitat dels catalans i ha insistit que amb la "manca de finançament" actual és impossible mantenir el sistema. Comín ha fet aquestes declaracions en el marc de la conferència 'Construint el Sistema Nacional de Salut de Catalunya', que ha pronunciat aquest dijous a la 49a edició de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada (Conflent).

Comín ha defensat el sistema sanitari català i ha recorda que es troba entre els vint millors d'Europa, malgrat comptar, ha dit, amb menys finançament que la resta de països. El titular de Salut ha afirmat que la sanitat catalana ha superat la crisi, que comença a recuperar-se i que ho ha fet malgrat la "animadversió" de l'Estat espanyol.

El conseller també s'ha referit també a la conversa filtrada entre Fernández Díaz i Daniel de Alfonso. "Després de la crisi hem sabut per la seva indiscreció que va haver-hi animadversió directe i dolosa de fer mal al sistema sanitari català". Només això, ha afegit, hauria de provocar "la dimissió directa" perquè "han volgut atacar els drets dels ciutadans. "Des de Prada, demano la inhabilitació permanent i fulminant per aquells polítics que van intentar destrossar el sistema sanitari català i atemptar contra la vida dels catalans".

Pel què fa a la independència de Catalunya i a la seves repercussions en el sistema sanitari català, Comín ha dit que no és possible garantir el sistema sanitari actual amb la manca de finançament "crònic" a la que, assegura, els sotmet l'Estat espanyol de manera permanent. Comín ha dit que per mantenir-lo i millorar-lo cal "un salt polític molt gran i rotund". "Només mantenint la situació financera actual, hi ha risc. Només per mantenir la qualitat, hem de canviar el nostre marc polític i financer", ha afegit.



Un nou model i nous reptes

Comín ha fet aquestes declaracions durant la conferència que ha pronunciat 'Construint el Sistema Nacional de Salut de Catalunya', que ha pronunciat aquest dijous durant la jornada d'inauguració de la 49a edició de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada (Conflent). El titular del Departament ha defensat que Catalunya compta amb un dels millors sistemes sanitaris de tot Europa i ha afirmat que la sanitat pública catalana té molts reptes de futur. Entre ells, dissenyar un nou model que atengui canvis demogràfics com l'envelliment de la població o l'increment de malalts crònics. "Hem de canviar el model de les urgències hospitalàries perquè el pacient que tenim ha canviat", ha precisat.