No descarten una segona víctima mortal sota la runa de la casa esfondrada a Alcanar

Els Mossos d´Esquadra no descarten que pugui haver-hi una segona víctima mortal sota la runa de la casa que es va esfondrar aquest dimecres a la nit a Alcanar com a conseqüència d´una forta explosió. En el succés va morir un dels ocupants de la casa, que encara no ha pogut ser identificat, mentre que l´altre va resultar ferit greu, però no es tem per la seva vida.

Segons el cap de la Regió Policial Terres de l´Ebre, l´intendent Josep Maria Estela, el ferit es manté ingressat a l´hospital Verge de la Cinta de Tortosa i s´espera prendre-li declaració al més aviat possible per poder esclarir els fets. Els mossos han confirmat que a l´habitatge hi havia un gran nombre de bombones de butà -podrien ser més d´una vintena de diferents tipus- i que la principal hipòtesi amb què es treballa és la d´una explosió de gas. Estela també ha apuntat que, a l´espera de confirmar-se, l´habitatge afectat era propietat d´un banc i les dues persones que hi havia al seu interior l´haurien ocupat.