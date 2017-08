JxS respon a Méndez de Vigo: l'1-O hi haurà «referèndum, urnes i paperetes»

El president del grup parlamentari de JxS, Lluís Corominas, ha respost aquest dijous al migdia a les declaracions del ministre portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, que va retreure dimecres que pretengui impulsar una "secessió sense calendari". "L'1-O hi ha referèndum, hi ha calendari, hi haurà urnes, hi haurà paperetes; seguim endavant amb la iniciativa i no dubtem que la tramitació tirarà endavant els propers dies i setmanes", ha assegurat en roda de premsa al Parlament sobre l'inici dels tràmits parlamentaris de la llei del Referèndum, que es van posposar en la reunió de la Mesa d'aquest dimecres. A més, i sobre el calendari per tirar endavant la llei de Transitorietat, Corominas ha assegurat que "hi haurà acord" amb la CUP per al procediment parlamentari. "Igual que ens hem posat d'acord en el contingut; n'hi haurà segur amb el procediment", ha afegit Corominas en negar "dificultats" en aquest sentit.

En aquest context, Corominas ha recordat que a finals d'aquest mes explicaran el contingut de la llei de Transitorietat. "Ni l'amagàvem ni l'amaguem", ha assegurat en roda de premsa. I sobre els terminis, la forma i la tramitació: "Ja ho explicarem al seu moment". De fet, Corominas s'ha limitat a mostrar-se convençut que trobaran un punt d'acord en el recorregut parlamentari.

"Hi haurà acord segur en el procediment", ha insistit en roda de premsa després de dies de debat públic entre els independentistes sobre en quin moment s'ha d'aprovar la llei de Transitorietat. "No hi ha cap dificultat per posar-se d'acord en la tramitació", ha insistit el president del grup parlamentari de JxS.

Alhora, Corominas ha tret ferro a la decisió de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de mantenir finalment fora de l'ordre del dia l'admissió a tràmit de la ja registrada llei del Referèndum. "Convençuts que es produirà en breu, no patim gens", ha insistit Corominas en mostrar-se irònicament "perplex per l'interès" de la resta de grups aquest dimecres. "No tenim cap neguit, aquesta empara jurídica tirarà endavant", ha assegurat.