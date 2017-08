Un mort i set ferits en una virulenta explosió en un habitatge d'Alcanar Platja

Almenys una persona ha mort i set més han resultat ferides aquest dimecres a la nit com a conseqüència d´una forta explosió en un habitatge a Alcanar (Montsià), concretament a la urbanització Montecarlo d´Alcanar Platja. La deflagració, que hauria estat causada per gas butà, s´ha produït pels volts de les 23:30 hores i ha ensorrat totalment un habitatge. A més, l´ona expansiva ha afectat a mitja dotzena de cases del voltant, segons ha confirmat a l´ACN el quart tinent d´alcalde d´Alcanar, Jordi Bort. Els Bombers han hagut de rescatar d'entre la runa a una persona, que ha resultat ferida greu, i que ha estat evacuada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a sis veïns més. El regidor ha assenyalat que aquests ferits serien turistes francesos, mentre la policia científica analitza les restes mortals, que han quedat molt malmeses per la deflagració. El succés ha obligat a desallotjar la zona per poder analitzar possibles danys en altres immobles i a establir un perímetre de seguretat. Protecció Civil ha posat en alerta el pla PROCICAT per aquesta explosió i n´està fent seguiment amb els cossos d´emergència desplaçats a la zona.

Els fets s'han produït en una casa particular ubicada al carrer Martinenca B, al sector F de la urbanització Montecarlo. A l'espera que avanci la investigació, tot sembla indicar que hi hauria diverses bombones de butà a l'habitatge ensorrat i que els dos ocupants de la casa, un mort i l'altre ferit greu, no en serien els propietaris. Les restes mortals de la víctima han quedat molt malmeses per l'explosió i encara s'està pendent d'identificar-la. Segons han assenyalat fonts d'emergències, fins al lloc dels fets s'han desplaçat tècnics de gas butà de Repsol, de Gas Natural, d'Endesa i un tècnic d'Indústria de la Generalitat.



L'explosió s'ha sentit a quilòmetres de distància

El quart tinent d´alcalde d´Alcanar, Jordi Bort, ha explicat que la casa on s'ha produït la deflagració ha quedat totalment "arrasada" i que, al seu voltant, s'han vist afectades una mitja dotzena de cases. En aquest sentit, els Bombers estan fent una valoració de possibles afectacions estructurals. Segons han detallat, hi ha danys importants a la façana i tancaments de la casa del costat. A més també ha afectat les dues cases del davant per l'impacte de trossos de runa que han sortit projectats amb l'explosió. D'aquestes cases, el SEM, que ha activat 4 unitats, ha atès a sis veïns ferits lleus, tres dels quals han estat evacuats a l'Hospital Verge de La Cinta de Tortosa i a l'Hospital d'Amposta i els altres tres han estat donats d'alta in situ.

El regidor ha afirmat que, segons testimonis presencials, l´explosió ha estat "molt important". "Unes persones que anaven per l´antiga N-340 han explicat que se'ls ha mogut el cotxe i també s´ha sentit des de les Cases d´Alcanar", ha il·lustrat.

Com a conseqüència d´aquest succés, s´han desallotjat diversos veïns, mentre els equips d´emergències treballen a la zona. Bort ha mostrat "tot el suport de l´Ajuntament als veïns en qualsevol necessitat que tinguin" i ha agraït la "dura tasca" dels efectius de les policies locals d´Alcanar i Sant Carles de la Ràpita, Mossos d´Esquadra, Bombers, SEM i Guàrdia Civil que s´han desplaçat a la zona.

En aquests moments, els efectius dels Bombers de la Generalitat desplaçats al lloc, amb nou dotacions, continuen treballant a la zona revisant i desenrunant, així com també efectius dels Mossos d'Esquadra fent tasques judicials. Hi ha establert un perímetre de seguretat que no permet accedir al lloc dels fets.



"Soroll, pols i sang"

Entre els testimonis presencials de l'explosió hi havia una veïna francesa, el marit de la qual ha estat evacuat a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta amb el nas fracturat. La dona ha relatat que s'ha sentit un soroll molt fort que ha tombat part d'una paret del menjador on s'estaven a casa d'uns amics i que tot era pols. De cop ha vist al seu marit ple de sang i s'ha espantat molt, també la seva cosina s'ha fet un petit trau a la cama i ella només algun petit tall.

Aquest testimoni ha explicat que tenen casa a una altra urbanització d'Alcanar Platja i que quan la Policia els permeti entrar a buscar les pertinences podran anar amb els seu amics cap allà. "Ho tenim tot allí dins, el mòbil, les claus, la roba", ha relatat.



Reallotjament per set veïns més

L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, s'ha apropat al lloc dels fets, juntament amb dos regidors del seu equip de govern, Jordi Bort i Joan Roig, per conèixer els detalls del sinistre, la investigació i per facilitar allotjament als veïns que no tenen alternativa on estar-s'hi. És el cas d'entre cinc i set persones que no disposarien de cap lloc on anar i que seran allotjats a algun establiment hoteler o dependències municipals. "La majoria d'afectats tenen alternatives ja sigui a altres urbanitzacions d'Alcanar o a Amposta", ha explicat l'alcalde, visiblement afectat pel sinistre.

El batlle ha relatat que encara és aviat per saber les causes de l'explosió tot i que ha confirmat la presència de bombones de butà a la casa. També ha explicat que les dos persones que, presumptament, habitaven la casa encara no han estat identificades –el mort i el ferit greu. Alguns veïns apuntaven que podrien ser dos ocupes però es desconeix que podrien estar fent en el moment de l'explosió.