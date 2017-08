ÚLTIMA HORA | Atropellament massiu a la Rambla de Barcelona

Una furgoneta ha atropellat diverses persones a la Rambla de Barcelona, segons informa els Mossos d'Esquadra. Un atropellament massiu a tocar de Plaça de Catalunya del qual es desconeix de moment la gravetat tot i que sembla que hi hauria diversos ferits i almenys dos morts, segons TV3. Es tem que el conductor autor de l'atropellament hagi fugit armat cap al barri del raval. Va vestit amb camisa blanca i se'n desconeix la nacionalitat.



La tragèdia ha tingut lloc cap a les 5 de la tarda, al començament de la Rambla, punt on era ple de turistes, envestits per una furgoneta de color blanc. Testimonis parlen de desenes de cossos estesos a terra, al llarg del recorregut que ha seguit el vehicle entre plaça de Catalunya i l'estació de Metro de Liceu.





Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona pic.twitter.com/72LLRmJjRk — Jordi Perez Colome (@jordipc) 17 de agosto de 2017

La policia ha fet un ampli desplegament i el centre de la capital catalana ha quedat acordonat. Mossos demana que les persones que es trobin en aquesta zona de Barcelona evitin sortir al carrer a la zona de la plaça de Catalunya.Molta de la gent que era a la Rambla en el moment de l'atropellament ha corregut a amagar-se als establiments, alguns dels quals han abaixat les persianes. Mentre a fora,Fonts asseguren que s'ha atrinxerat en un restaurant de menjar turc, armat.Mossos ha negat que hi hagi hagut cap tiroteig a El Corte Inglés.TMB ha aturat el servei de metro a les estacions de Metro més properes a la Rambla: Plaça Catalunya, Liceu i Drassanes. També s'ha tancat l'estació de Rodalies Renfe de Plaça Catalunya.