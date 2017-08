Els Mossos maten 5 terroristes a Cambrils en un nou intent d'atemptat

Cinc presumptes terroristes han resultat morts a trets pels Mossos d'Esquadra al passeig marítim de Cambrils aquesta matinada de divendres. Els fets han tingut lloc en el marc d'un operatiu policial per un possible atemptat terrorista. Els suposats tetrroristes haurien causat ferides a sis persones, un de les quals es troba en estat crtític i una greu. La Policia investiga la relació d'aquest atac amb el comès hores abans a Barcelona, on van morir 13 persones i més de 100 van resultar ferides, així com amb l'explosió de l'habitatge d'Alcanar.

La policia indica, de fet, que els cinc individus estarien a punt de cometre un atemptat, hores després del que hi ha hagut a les Rambles de Barcelona que ha provocat almenys 13 morts i un centenar de ferits. Algunes fonts apunten que el cotxe dels terroristes de Cambrils hauria atropellat un grup de persones al Passeig Marítim i que després el vehicle hauria bolcat. Altres testimonis també apunten que algunes de les persones ferides presentaven talls provocats per algun tipus d'arma blanca.

Poc després hi ha hagut el tiroteig en el transcurs del qual els agents dels Mossos d'Esquadra han abatut quatre terroristes. El cinquè ha quedat ferit crític i ha mort poc després.

En el cas dels fets de Cambrils, un un vídeo d'un vianant, al qual ha tingut accés l'agència ACN, mostra almenys tres cossos estirats al terra, i les veus que se senten al vídeo expliquen que han estat disparats per la policia. També s'hi veu un quart cos i que els homes duien cinturons explosius.

En el marc de l'operació també hi ha hagut una agent dels Mossos d'Esquadra que ha resultat ferida, amb lesions de caràcter lleu.