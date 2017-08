Segon detingut a Ripoll relacionat amb l'atac terrorista a Barcelona

El conseller d'Interior Joaquim Forn ha confirmat aquest matí una segona detenció a la ciutat de Ripoll en relació als atemptats de Barcelona. A primera hora del matí, els Mossos d'Esquadra havien muntat un important dispositiu a la capital ripollesa i s'han escorcollat diversos habitatges en el marc de la investigació de l'atac terrorista. Aquest detingut se suma als arrestats dijous a Ripoll i Alcanar.





S'ha fet un tercer detingut a Ripoll en el marc del dispositiu policial dels atemptats#Cambrils #Barcelona — Mossos (@mossos) 18 d´agost de 2017





Driss Oukabir, en una imatge disttribuïda ahir per la Policia

Els @mossos escorcollen un pis al N27 del carrer Puig i Cadafalc de #Ripoll. Ahir van detenir un jove a la població pic.twitter.com/GZesJk79UL — CatInfo Girona (@Cati_Girona) 18 d´agost de 2017

Ahir, els Mossos van arrestar el veí de Ripoll Driss Oukabir, de nacionalitat marroquina, tot i que fa anys que viu a la capital del Ripollès. Inicialment fonts policials van filtrar que era un dels principals sospitosos de l'atemptat, ja que figurava com la persona que havia llogat la furgoneta utilitzada en l'atemptat. No obstant, a l'hora dels fets era a Ripoll on va ser detingut per una patrulla dels Mossos d'Esquadra que el va identificar al carrer. Això és el que va explicar ahir a la nit el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, desmentint així les informacions que apuntaven que era el propi Driss Oukabir el que s'hauri entregat a la comissaria després de veure la seva imatge als mitjans de comunicació relacionant-lo amb els atacs. Segons el seu relat, avalat per polítics locals, s'hauria presentat a la comissaria de Ripoll per explicar que el seu germà petit, Moussa, li va robar la documentació.Avui Forn no ha concretat quin tipus de vinculació podria tenir amb el conductor de la furgoneta que va atropellar els vianants de la La Rambla i que els Mossos d'Esquadra continuen buscant.