Els Mossos demanen col·laboració ciutadana per trobar Younes Abouyaaqoub

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'autor de l'atropellament massiu a la Rambla de Barcelona és el terrorista fugit Younes Abouyaaqoub, que presumptament també va apunyalar un jove de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) per robar-li el cotxe, que després va deixar a Sant Just Desvern (Baix Llobregat).

En roda de premsa, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, i el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, han fet una crida a la col·laboració ciutadana per localitzar el terrorista fugit, per la qual cosa han difós diverses fotografies seves, algunes d'elles captades instants després de l'atemptat.

Segons la informació facilitada pels Mossos, Younes Abouyaaqoub, que fa 1,80 d'alçada, té els cabells foscos i curts i podria portar barba de dies, està considerada una persona perillosa, atès que és possible que vagi armat.

Els Mossos d'Esquadra també donen per confirmat que el jove de Vilafranca del Penedès Pau Pérez, el cadàver del qual apunyalat va ser trobat a l'interior d'un cotxe que dijous passat es va saltar un control policial a l'avinguda Diagonal de Barcelona, va ser assassinat pel terrorista en la seva fugida quan estava aparcant el seu vehicle.

Els Mossos atribueixen a Younes Abouyaaqoub l'autoria de l'atropellament massiu per les evidències científiques trobades a la furgoneta, que presumptament havia llogat el dia anterior per la documentació trobada a l'interior d'aquesta i per la declaració d'algun testimoni que l'han reconegut.

D'acord amb la reconstrucció dels passos del terrorista realitzada pels Mossos d'Esquadra, després de l'atropellament massiu Abouyaaqoub es va dirigir al mercat de la Boqueria i va caminar fins a la zona universitària de Barcelona, on va arribar entre les 18:10 i les 18:20 hores.

El terrorista va apunyalar llavors Pau Pérez quan aquest es disposava a aparcar el seu cotxe i, després de col·locar-lo als seients del darrere del vehicle, va emprendre la fugida al volant del turisme, amb el qual es va saltar a tota velocitat un control policial de la Diagonal i va deixar ferida una mosso d'esquadra.

Poc després, els agents van trobar aparcat a Sant Just Desvern el turisme del jove de Vilafranca, amb el seu cadàver a l'interior, i a partir d'aquí, ha assegurat Trapero, "se li perd la pista".

La policia compta amb evidències científiques, a més de declaracions de testimonis i imatges, que situen el terrorista fugit al volant del vehicle de Pau Pérez.

D'aquesta forma, el jove de Vilafranca del Penedès, de 34 anys, s'ha convertit en la quinzena víctima mortal dels atemptats terroristes de dijous passat.

En la roda de premsa, el major dels Mossos d'Esquadra ha assegurat que en aquests moments la "prioritat" és la recerca de Younes Abouyaaqoub, sense que es descarti que en un futur puguin practicar-se noves detencions relacionades amb els atemptats de Barcelona i Cambrils (Baix Camp).

Per aquest motiu, Trapero ha apel·lat a la col·laboració ciutadana i ha demanat que, de forma "prioritària", les persones que disposin de qualsevol informació relacionada amb el terrorista fugit -tant de la seva situació actual com dels seus moviments abans dels atemptats- la facilitin als Mossos d'Esquadra

Iidentificades totes les víctimes de l'atemptat a Barcelona

Les 15 víctimes mortals dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils han estat ja identificades i entre elles hi figuren sis ciutadans d'arreu de l'estat, a més de dos nens. Segons ha informat en roda de premsa el conseller de Justícia, Carles Mundó, entre les 15 víctimes es troben sis persones de nacionalitat espanyola, una d'elles amb doble nacionalitat espanyola i argentina.

Cinc de les víctimes espanyoles residien a diferents localitats de la província de Barcelona -Rubí (2), Barcelona, ??Vilafranca del Penedès i Sant Hipòlit de Voltregà, i una altra a Saragossa. Tres de les víctimes tenen nacionalitat italiana, dues portuguesa, un belga, una nord-americana, una canadenca i una doble nacionalitat australiana i britànica.

De les quinze víctimes, segons el conseller, deu han estat identificades a través de les empremtes dactilars-cinc mitjançant mostres d'ADN.

Nou dels cadàvers han estat ja retirats de l'Institut de Medicina Legal, on s'han realitzat les identificacions, i posats a disposició de les famílies o dels consolats per a la seva repatriació.