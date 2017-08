Juana Rivas es lliura a la Justícia després de 26 dies en parador desconegut

Juana Rivas s'ha lliurat aquest matí als jutjats de Caleta, a Granada, tal com havia informat Francisca Granados, la seva assessora legal i directora del Centre Municipal de la Dona de Maracena. Rivas portava il·localitzable des del 26 de juliol després no lliurar els seus fills al pare, condemnat l'any 2009 per lesions en l'àmbit domèstic.

En un missatge difós per via telefònica i recollit per Europa Press, Francisca Granados ha assenyalat que en aquesta compareixença, prevista a les 11 del matí, hora peninsular, en els jutjats de Caleta, a Granada capital, "més que mai, Juana ens necessita", i "hem de ser moltes i molts" per donar-li suport.

"No pot estar sola", ha afegit Granados en referència a la situació de la mare de Maracena, contra qui el Jutjat d'Instrucció número 2 de Granada va dictar ordre de detenció i presentació en seu judicial el passat 8 d'agost, després de no acudir a la citació prevista en el marc de les diligències penals que la investiguen per una possible sostracció de menors.

Rivas, després de més de 26 dies en parador desconegut, tampoc va acudir aquest passat dilluns a la citació del Jutjat de Primera Instància número 3 de Granada per dirimir sobre les mesures extraordinàries i urgents en protecció dels menors sol·licitades pel progenitor.

Es tractava d'una cita a la via civil del cas a la qual sí que va anar el seu excompany sentimental Francesco Arcuri i pare dels dos nens, d'onze i tres anys. També va acudir la lletrada d'ofici de Juana Rivas a Granada, María Castillo Pou, qui, després de la compareixença, va transmetre als mitjans un missatge de la dona de Maracena en què considerava que "com a mare, és l'única" que ha de "protegir "als dos menors d'edat davant la" desprotecció "que, segons ell, estan patint.

L'advocada ha apuntat, així mateix, que no tenia notícies de si la Fiscalia adscrita al Tribunal Constitucional presentaria el recurs de súplica al qual té dret fins aquest dimarts contra la inadmissió del recurs d'empara sol·licitat per la seva representada per no haver de tornar a Arcuri, resident a Itàlia, als seus fills, en base als seus drets fonamentals.

Demana ajuda a Rajoy per ella i els seus fills

Juana Rivas s'ha dirigit per carta al president del Govern, Mariano Rajoy, perquè intercedeixi per ella i els menors. En una missiva amb data 21 d'agost, que també dirigeix ??al fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, i "al president del Tribunal Constitucional, Manuel García-Pelayo", la dona exposa la seva situació i els trasllada que ha estat fent "la única cosa que pot fer com a mare, protegir "als seus dos fills, de 3 i 11 anys.

A la carta de tres pàgines, a la qual ha tingut accés Efe, recorda que el 18 de maig del 2016 va haver de "fugir de l'infern" en què vivien els seus fills i ella a Itàlia, "sotmesos a la violència diària de la seva pare", Francesco Arcuri. "Ell és un maltractador reincident", subratlla en l'escrit Rivas, que relata que ella i els seus fills nascuts a Espanya han viscut "històries de terror en completa solitud, un maltractament sever físic i psicològic" i que, des del punt de vista legal, també són "víctimes de tota una cadena de despropòsits i injustícies".

La mare sol·licita ajuda, admet que la situació els ha portat a "un carreró sense sortida amb conseqüències irreparables" per a la resta de les seves vides, i assegura que no ha volgut "evadir la llei".