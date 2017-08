El pare de Mohamed Aallaa: «El meu fill no ha fet res»

El pare de Mohamed Aalla i de dos dels integrants de la cèl·lula terrorista, Brahim Aalla, assegura que el seu fill "no ha fet res" i que cap de les famílies dels joves terroristes de Ripoll volien que "això passés". Brahim ha explicat que el dia dels atemptats de Barcelona, Mohamed era a la platja a Roses amb la seva dona i la seva filla i que no "sabia res" dels plans que estaven gestant els altres dos germans Aalla, Said i Youseff.

En aquest sentit, Brahim ha dit que no va notar cap comportament estrany en ells però ha admès que Youseff no vivia a la casa familiar des de fa un mes i mig i que anava a la mesquita de manera habitual. El jutge de l'Audiència Nacional va deixar Mohamed en llibertat provisional aquest dimarts després de considerar que no hi havia indicis "suficientment sòlids" per decretar la presó ja que el veritable propietari del cotxe de Cambrils, malgrat que el vehicle estava al seu nom, era el seu germà,Youseff .

El pare del dos dels integrants de la cèl·lula terrorista de Ripoll i de l'altre detingut que ha quedat en llibertat, Mohamed Aallaa, assegura que aquest últim és innocent. Brahim diu que Mohamed, que era el titular del cotxe de l'atemptat de Cambrils, deixava el vehicle al seu germà Youseff per anar a buscar feina i que feia un mes i mig que havia marxat de casa per "treballar".

L'home afirma que el dia dels atemptats de Barcelona i Cambrils en Mohamed, que aquest dimecres ha tornat a casa després d'haver estat posat en llibertat, estava a la platja a Roses amb la seva dona i la seva filla petita i que desconeixia –igual que ell- que els altres dos fills estaven implicats en els atacs.

Brahim ha assegurat davant dels mitjans de comunicació que no va notar cap comportament estrany en els seus fills dos fills –ara morts- en els darrers mesos tot i que ha admès que Youseff anava de manera habitual a resar a la mesquita. Ha negat, en canvi, conèixer l'imam de Ripoll, Albdelbaki Es Satty,–el suposat cervell de la trama terrorista- i ha insistit que estan passant un mal moment i que cap de les famílies dels joves terroristes volien que "això passés". També ha dit que desconeixia si els nois es reunien amb Es Satty però que no veia malament que Youseff anés a resar.

Visiblement afectat, Brahim ha atès els nombrosos mitjans de comunicació que durant hores han estat esperant que Mohamed baixés i expliqués la seva situació. Segons ha explicat, l'advocada li ha recomanat que no parlés amb la premsa i, per això, el pare ha accedit a explicar la seva versió. Mohamed va quedar en llibertat provisional aquest dimarts a la nit però amb l'obligació de presentar-se al jutjat més proper cada dilluns.



Viatge de Madrid a Ripoll en taxi

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu també li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir de territori estatal. Considera que no hi ha indicis suficients per inculpar-lo i que, malgrat ser el titular del vehicle implicat en l'atac de Cambrils, qui realment utilitzava el cotxe era del seu germà Youseff. Mohamed va quedar lliure però no duia diners ni documentació a sobre. Per això, va haver de buscar un taxi per tornar a Ripoll la nit de dimarts. Segons ha explicat a l'ACN, després de diversos intents va aconseguir que un conductor, a qui va explicar la seva situació, el portés fins a la capital del Ripollès. Un cop allà i ja de matinada, la família es va fer càrrec de les despeses del viatge. Mohamed ha explicat també –fora de càmeres- que a l'Audiència Nacional el van tractar "molt bé".