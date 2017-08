Rajoy haurà de comparèixer al Congrés pel finançament il·legal del PP

El president del govern espanyol i president del PP, Mariano Rajoy, haurà de comparèixer a un ple extraordinari al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el cas 'Gürtel' i el finançament il·legal del seu partit. La decisió s'aprovarà dijous durant la diputació permanent, on es sotmetrà a votació la proposta del PSOE i Podem. Les dues formacions exigeixen la compareixença urgent del president espanyol perquè consideren que "es nega a assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció al seu partit". El PNB ha anunciat aquest dimecres que hi donarà suport. En canvi, Cs hi votarà en contra perquè opina que el lloc on Rajoy ha de donar explicacions és la comissió d'investigació sobre el presumpte finançament il·legal del PP, creada a petició de la formació taronja. El ple s'haurà de convocar en els propers dies. Rajoy ja va convertir-se el passat mes de juliol en el primer president en actiu que ha de comparèixer davant un tribunal (ho va fer a l'Audiència Nacional) en qualitat de testimoni per, precisament, donar detalls sobre el 'Cas Gürtel'.

A la iniciativa registrada, els dos grups afirmen que Rajoy ha d'explicar els motius "pels quals es nega a assumir responsabilitats polítiques per casos de corrupció que s'han posat de manifest al PP". Els dos partits recorden que el president ja ha hagut de comparèixer com a testimoni davant l'Audiència Nacional.

Suport del PNB



Aquest dimecres, en un comunicat, el PNB ha anunciat que hi donarà suport. El portaveu del grup, Aitor Esteban, serà l'encarregat de votar-hi a favor ja que és l'únic representant a la diputació permanent. La formació argumenta que un assumpte com el 'Cas Gürtel' necessita de "tota la informació i claredat possible". Assegura també que la compareixença sol·licitada per PSOE i Podem "constitueix un acte legítim de control institucional", tot i que reconeix que es podria haver demanat a la comissió d'investigació.

D'aquesta manera, el PNB es desmarca de l'aliança que ha demostrat en els darrers mesos amb el PP com, per exemple, el suport expressat pels bascos que van permetre al PP aprovar els pressupostos.

Està previst que també votin a favor de la petició ERC i també alguns membres del grup Mixt com PDeCAT, Bildu i Compromís. El ple extraordinari, que tindrà aquest únic punt, s'haurà de convocar en els propers dies.

Cs creu que ha de comparèixer a la comissió

En canvi, Cs ha manifestat que s'oposarà a la compareixença de Rajoy. Segons argumenta la formació taronja, volen que el president del PP doni explicacions a la comissió d'investigació sobre el presumpte finançament il·legal dels populars, creada a petició de Cs al Congrés. "Allà està obligat a dir la veritat, no pot mentir. A més, s'enfronta a un cara a cara i, per tant, no pot fer un míting", apunten fonts de Cs.