Forn afirma que la comunicació de la policia belga sobre l'imam no incloïa «cap advertiment»

El conseller d´Interior, Joaquim Forn, ha afirmat aquest dijous que la comunicació entre un agent de la policia belga i un responsable dels Mossos d´Esquadra demanant informació sobre l´imam de Ripoll va ser "informal" i no incloïa "cap advertiment". El contacte, que es va produir el març del 2016, es va fer mitjançant un correu electrònic. Forn ha defensat el paper dels Mossos d´Esquadra i ha rebutjat que s´actués malament. "No és una errada perquè simplement se´ns demana informació i donem el què tenim: que no ens consta que sigui investigat ni sigui perillós", ha defensat Forn des de Cambrils (Baix Camp). A més, ha recordat que si hagués estat una comunicació formal, el canal no hagués pogut ser directe perquè els mossos "no poden tenir relació directa amb policies de fora" i s´hagués hagut de fer a través del ministeri. D´altra banda, Forn ha lamentat que "havent-hi una amenaça difosa per Estat Islàmic ahir mateix, ara la preocupació d´alguns mitjans sigui la de disminuir i embrutar la tasca dels Mossos".

El conseller ha insistit que ningú no els va advertir sobre "l´estat" de l´imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, ni els constava que hagués estat "investigat" ni que fos "perillós". Per aquest motiu, quan un agent de la policia Vilvoorde (Bèlgica) va contactar amb un càrrec intermedi de la policia catalana, a qui havia conegut en una trobada internacional, el mosso li va respondre que no tenien informació de l´imam.

Segons el conseller d´Interior, aquest fet no és "cap error" i no es pot afirmar que hi hagués "ni sospita, ni denúncia, ni advertències". Joaquim Forn ha insistit que "teníem la informació que teníem sobre l´imam" i ha defensat que "el què desconeixem, no ho podem explicar". Per aquest motiu, Forn ha dit que, si una situació com aquesta es torna a repetir en el futur, espera que els mossos "puguin tenir accés i presència directa als organismes d´investigació i d´intel·ligència que existeixen arreu d´Europa", com l´Europol.



Forn, sobre la investigació: "Necessitem temps per arribar a conclusions"

El conseller d´Interior, Joaquim Forn, ha fet aquestes declaracions després de presidir una reunió extraordinària de la Junta Local de Seguretat de Cambrils. Forn ha evitat avançar més informació sobre els atemptats, però sí que ha confirmat que s´està investigant la relació dels terroristes amb el Camp de Tarragona i les Terres de l´Ebre per saber si la seva presència a la casa d´Alcanar, al restaurant abandonat de Riudecanyes i a Cambrils, "són fets puntuals d´aquests territori o no".

Igualment, el conseller ha assenyalat que s´investiguen les connexions internacionals de la cèl·lula, però ha avisat que necessiten "temps, tranquil·litat i col·laboració internacional per poder arribar a conclusions". En aquest sentit, ha remarcat que aquestes investigacions es troben en una fase "molt prèvia" i que no es poden donar per tancades "ni molt menys". Forn ha indicat que encara no es poden confirmar els moviments que va fer l´autor material de l´atropellament de les Rambles, Younes Abouyaaqoub, entre que se li va perdre la pista a Sant Just Desvern i va ser abatut a Subirats. "Cal veure si va anar a peu, o si va tenir algun suport i ajuda. En aquests moments no tenim informació", ha reconegut.

Per últim, sobre el fet que els mossos no haguessin relacionat la primera explosió d´Alcanar amb una possible acció terrorista, el conseller ha etzibat que "determinar l´origen d´una explosió no és una cosa que pugui fer un aficionat" i que cal fer un anàlisi de l´espai, com es va fer des del primer moment. "Ara resulta que tothom en sap i ho imaginava, però això s´ha descobert amb observacions i amb la recollida de proves. Una investigació no es fa en deu minuts ni en una hora", ha asseverat.



Formació a les policies locals en la lluita antiterrorista

La Junta Local de Seguretat ha analitzat les mesures que s´impulsaran des del Departament d´Interior arran dels atemptats. Tot i que es manté el nivell 4 sobre 5 d´amenaça terrorista, s´incrementaran les dotacions policials als aeroports i als principals nodes ferroviaris, així com a les poblacions turístiques més importants, entre les quals s´hi inclouen Cambrils i altres localitats de la Costa Daurada i del país.

Una de les principals mesures adoptades serà la participació de les policies locals de Catalunya en l´aplicació de mesures antiterroristes, "dins les seves competències". El titular del Departament d´Interior ha assenyalat que això implicarà que s´hagi de fer formació als agents perquè aquests cossos policials s´han demostrar molt valuosos en la recollida d´informació, estratègies de prevenció i els dispositius de reacció.



L´alcaldessa afirma que Cambrils ha recuperat la normalitat

El conseller ha agraït la feina feta per l´Ajuntament de Cambrils durant la matinada de divendres, quan es va produir l´atemptat al passeig marítim. A més, ha lloat el comportament cívic i "exemplar" de la ciutadania i ha subratllat la reacció dels cossos de seguretat i dels veïns. Joaquim Forn ha apel·lat a seguir recuperant la tranquil·litat i "tota la sensació de seguretat que la gent sempre ha tingut".

En aquest sentit, el conseller ha posat en valor el fet que, a nivell turístic, a Cambrils no s´han produït anul·lacions de reserves. "De cara al setembre no se n´han produït cap; al contrari, fins i tot hi ha algun increment", ha revelat. Per la seva banda, l´alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha destacat que la ciutadania i els visitants se senten "segurs" i la vila ha recuperat la "normalitat". Així mateix, s´espera que unes 5.000 persones assisteixin a la manifestació convocada per aquest divendres a les vuit del vespre en rebuig als atemptats. La marxa recorrerà el passeig de les Palmeres i finalitzarà davant el Club Nàutic.



La cúpula d´Interior es desplaça a Cambrils

La reunió extraordinària de la Junta Local de Seguretat de Cambrils ha comptat amb l´assistència de la cúpula d´Interior i dels Mossos d´Esquadra. A més del conseller d´Interior, Joaquim Forn, hi ha assistit el Major de la policia catalana, Josep Lluís Trapero; el director dels Mossos, Pere Soler; els comissaris Xavier Gámez i David Boneta, a més d´altres comandaments policials del Camp de Tarragona. També hi ha assistit representants de la Policia Local de Cambrils, de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola, com és habitual en aquestes reunions periòdiques de coordinació. Amb posterioritat a aquesta trobada, el conseller ha visitat la comissaria de la Policia Local de Cambrils i la zona del passeig marítim on es va produir l´atemptat.