L'imam Es Satty "tenia una autèntica base logística" a Bèlgica, segons la premsa

Segons informacions publicades pel diari belga ´La Dernière Heure´, els vincles entre l´imam Abdelbaki Es Satty i Bèlgica anaven més enllà de viatges puntuals entre Brussel·les i Barcelona. "A Bèlgica no estava sol, perdut com un turista a la recerca de nous horitzons. Ell tenia la seva base logística a casa nostra. Una base ben situada a Vilvorde", assegura el rotatiu en un article publicat aquest dijous. Després de les revelacions fetes el cap de setmana passat per l´alcalde de Vilvorde, Hans Bonte, sobre la presència l´any passat a Bèlgica de l´imam Es Satty, la premsa belga es fa ara ressò sobre els vincles de l´imam amb el país.

Segons el text, la família de l´imam vivia a Bèlgica: "Era a casa el seu cosí, amb residència a Vilvorde, on l´imam s´allotjava regularment durant les seves visites". D´acord amb informacions publicades per La Dernière Heure´, a més d´intentar fer-se un lloc a la mesquita de Diegem, Es Satty hauria intentat també reclutar futurs terroristes a Bèlgica.

Segons el diari ´La Libre´, la investigació se centra ara a concretar els aspectes relacionats amb la seva estada i viatges a Bèlgica. "És la policia judicial d´Anvers qui n´està al capdavant, a petició de la Fiscalia. I sembla que les connexions entre l´imam, la seva família a Bèlgica i la resta serien cada vegada més evidents a ulls dels investigadors", afirma el text. Per la banda del ministeri públic, però, es limiten a declarar que la investigació segueix en curs, cita el diari.