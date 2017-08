Llibertat provisional per l'amo del locutori de Ripoll detingut pels atemptats

L'Audiència Nacional espanyola ha deixat en llibertat provisional el quart detingut pels atemptats de Barcelona i Cambrils. Es tracta de Salh Karib, amo d'un locutori de Ripoll, que, després de declarar davant del magistrat Fernando Andreu aquest dimarts, va veure com li prorrogaven la detenció 72 hores més perquè els Mossos d'Esquadra poguessin tornar a escorcollar el seu establiment i acabar d'aclarir alguns dubtes sobre la seva possible participació. Karib ha sortit de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tres Cantos cap a les 12.30 hores i haurà de comparèixer periòdicament davant dels jutjats.

En la primera resolució es recollia que Salh Karib hauria comprat bitllets d'avió per viatjar al Marroc per a Driss Oukabir i també per a l'imam, Abdelbaki Es Satty. Segons ha declarat en seu judicial, va comprar els vols a petició del germà petit de Driss, Moussa Oukabir (mort a Cambrils), que no tenia targeta de crèdit per pagar-los. Ha dit que, poc després, Moussa li va retornar els diners.