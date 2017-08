La dona del propietari del locutori de Ripoll: «Nosaltres no hi tenim res a veure. Som víctimes»

La dona del propietari del locutori de Ripoll, Halima, assegura que el seu marit, Salh El Karib, no té res a veure amb els atemptats de Barcelona i Cambrils i que ells també són "víctimes". "Diu que ell és una víctima, que no hi té res a veure i que els jutjats i la policia l'han tractat molt bé", ha afirmat la dona a les portes del domicili familiar. Halima ha dit que condemnen els atacs i que el seu marit ajudarà a la policia en el que calgui. La parella i el seu fill petit han sortit del domicili familiar del Pont d'Olot aquest divendres al matí. El Karib ha marxat amb el nen i Halima ha abandonat a peu la casa afirmant que continuaran vivint al municipi perquè no estan implicats en els fets.

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va deixar en llibertat provisional El Karib aquest dijous al migdia després d'haver prorrogat la detenció 72 hores. A la seva interlocutòria el magistrat explica que s'ha trobat cap relació entre ell i el germans Moussa i Driss Oukabir que no fos la venda de bitllets d'avió o l'enviament de diners. Tampoc se l'ha pogut vincular amb la resta d'implicats.