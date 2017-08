L'alcaldessa de Barcelona no vol una 'manifestació de banderes'

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat partidària que en la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona no sigui una "manifestació de banderes" perquè "hi haurà molts altres dies per expressar moltes altres coses". En declaracions a Rac1 Colau també s'ha referit a la presència de Felip VI a la mobilització i, en aquest sentit, "ningú s'ha d'incomodar", ha dit.

Cal recordar que entitats com l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han animat els ciutadans a acudir a la manifestació amb estelades amb un crespó negre. El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha considerat que la presència de banderes en la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona és "compatible" amb els valors que vol transmetre la marxa. "El que es faci amb l'esperit de construir un món una mica millor és benvingut", ha assegurat en una entrevista de RAC1, en la qual ha indicat que el missatge de la manifestació es pot expressar des de diferents ideologies i religions.

Colau apostat perquè sigui una mobilització de "la gent, la ciutadania" i que les administracions hi siguin com a acompanyants. "No podíem estar a la primera línia".

Segons l'alcaldessa de Barcelona, "sense que ningú renunciï als seus principis i idees" la manifestació ha de donar imatge d'"unitat" per transmetre al món que Barcelona i Catalunya no tenen por.