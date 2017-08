El Passeig de Gràcia s'omple per cridar contra el terrorisme, les guerres i la venda d'armes

Centenars de milers de persones omplen a aquesta hora de dissabte el passeig de Gràcia de Barcelona en una manifestació en contra dels atemptats terroristes que la setmana passada van deixar 15 morts i més d'un centenar de ferits a les Rambles i a Cambrils.

Els manifestants criden principalment el lema 'No tinc por' que de manera espontània s'ha convertit en un símbol de l'actitud de fermesa que la societat vol mostrar davant del terror. Però també hi ha altres crits suportats amb pancartes que criden consignes més reivindicatives, en contra de les guerres i de la venda d'armes.

A la zona de la capçalera s'ha rebut amb aplaudiments els representants dels cossos policials i serveis d'emergències que van atendre les víctimes després dels atemptats i hi ha hagut xiulets per a la comitiva del govern espanyol. També s'han sentit crits de 'president' quan ha passat Carles Puigdemont. A la manifestació també hi ha banderes catalanes i estelades, a banda d'espanyoles.