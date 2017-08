Vila carrega contra les "argúcies polítiques" de Madrid que entorpeixen la tasca dels Mossos

El conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha qualificat "d'impecable" la feina dels Mossos d'Esquadra en els atemptats de Barcelona i Cambrils, i assegura que "encara hauria estat millor" si no fos per les "argúcies polítiques tontes" del govern central.

Vila lamenta que els Mossos no tinguin encara accés a tota la informació. "Algú haurà d'explicar amb llums i taquígrafs perquè, si els Mossos són la policia integral de Catalunya, no tenen totes les vies d'informació", ha reblat. El conseller ha defensat les declaracions que el president Carles Puigdemont ha fet al Financial Times en relació a la seguretat, i posa en valor que els ciutadans catalans "se senten ben protegits".

Vila ha visitat aquest migdia el municipi gironí on residien els membres de la cèl·lula terrorista que va perpetrar els atemptats de Barcelona i Cambrils (Baix Camp), on s'ha reunit amb la comunitat musulmana i amb els agents econòmics de la comarca per analitzar la situació del municipi després dels atemptats.

Després de la reunió amb la comunitat musulmana de Ripoll, el conseller ha conclòs que "no tenen perquè justificar-se pels fets ocorreguts" i que "ens hem de deixar de tòpics i prejudicis perquè cada ciutadà respon a la seva condició individual".

Vila ha indicat que ara l'ajuntament haurà de "treballar dur i tenir un compromís ferm amb les polítiques municipals que evitin discriminar als ciutadans segons el seu origen", per evitar possibles casos d'exclusió.

Sobre la mobilització organitzada per a aquesta tarda a Ripoll, que reunirà diferents entitats del municipi, polítics i habitants amb el lema "Ripoll per la pau, un pas endavant", Vila ha destacat la importància d'aquesta com "testimoni del nostre respecte i dignitat humana a més del pluralisme de manifestació religiosa".

"Catalunya ha estat un model de societat oberta, plural i d'integració" ha manifestat el conseller, que ha anunciat que aquesta comunitat superarà aquest mal moment i "de nou serem coneguts i reconeguts com una societat lliure, democràtica i respectuosa amb la diversitat".

També ha assistit a les reunions l'alcalde del municipi, Jordi Munell, que ha condemnat els atemptats i ha indicat que des del municipi intentaran "tornar a la normalitat els més ràpid possible".

El secretari general d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, i el director general de Cooperació al Desenvolupament, Manel Vila, també han assistit a les trobades entre la comunitat musulmana de Ripoll i els agents econòmics del Ripollès.