Els treballadors d'Eulen faran un dia de vaga setmanal a partir del 8 de setembre una hora pel matí i una per la tarda

Els treballadors d'Eulen tornaran a la vaga a partir del 8 de setembre a l'aeroport del Prat. Així s'ha decidit aquest diumenge després d'una votació de la plantilla amb 115 vots a favor i cap en contra i cap abstenció en una assemblea celebrada al Casal Cívic Delta del Llobregat d'El Prat. La nova vaga constaria d'una hora pel matí, de dos quarts d'onze a dos quarts de dotze, i una per la tarda, de dos quarts de set a dos quarts de vuit, cada divendres de la setmana.

La reclamació per anar a la vaga és contra «les sancions i acomiadaments tant els que hi ha hagut i hi haurà d'aquí un temps». De fet, ha assegurat que se n'han fet efectiu dos acomiadaments. L'assessor del comitè de vaga ha apuntat que els seu objectiu és «garantir els llocs de treball al personal davant la revenja que pot tenir l'empresa per la vaga que hem fet».

Així mateix, Giménez ha anunciat que aquesta setmana realitzaran una assemblea de la plantilla quan coneguin el contingut del laude d'obligat compliment, que preveu que sigui el dijous a les dotze del migdia. L'assemblea es preveu per divendres i dissabte per comunicar als treballadors què diu l'acta. «Els que manen al final són els treballadors».

En aquest context, ha recordat que el laude és «obligatori mentre no hi hagi un jutjat que digui que no és legal». Tot i això, ha apuntat que les mesures que poden dur a terme els treballadors són diverses.



Denuncia al Tribunal Suprem



Giménez també ha explicat que aquest dilluns es presentarà al Tribunal Suprem la denuncia en contra del laude que consideren «il·legal i abusiu». «No pot ser que ens deixem trepitjar els drets dels treballadors i anirem al Suprem i a Europa i a la ONU perquè hem de protegir els drets dels treballadors», ha assegurat.