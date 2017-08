Mig milió de manifestants clamen contra el terrorisme i a favor de la pau a Barcelona

Mig milió de persones va desbordar ahir a la tarda el centre de la capital catalana en una gran manifestació en contra del terrorisme i en record de les víctimes. Després dels atemptats de la setmana passada a Barcelona i Cambrils, en què van morir 15 persones, 500.000 manifestants, segons la Guàrdia Urbana, van sortir al carrer per cridar a favor de la pau i en contra del terror.

La manifestació es va celebrar amb civisme i concòrdia, però l'exhibició de banderes, cartells amb diversos missatges i la forta xiulada que van rebre el rei i el govern central (vegeu pàgina 14) hi van aportar un fort component polític.

La marxa, feta sota el lema «No tinc por», va ser encapçalada per una representació dels diversos serveis públics que van treballar en els atemptats. Representants dels cossos de seguretat, d'emergències, dels bombers, de metges, d'infermeres, dels serveis socials, dels taxistes i dels comerciants del centre de la ciutat van posar-se al capdavant de la manifestació. Els aplaudiments d'agraïment cap a aquests col·lectius van ser constants durant tot el recorregut, que va començar als jardinets de Gràcia i va acabar a la plaça de Catalunya.

La segona capçalera van formar-la els representants polítics i institucionals, entre els quals hi havia el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. El President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; i els presidents de la resta de comunitats autònomes, entre d'altres, també van formar part d'aquesta comitiva.

La manifestació, que va recórrer el passeig de Gràcia de Barcelona, va ser transversal des del punt de vista polític. Al costat de les pancartes reivindicatives en contra del comerç d'armes i els vincles geopolítics entre Espanya i l'Aràbia Saudita s'hi van poder veure banderes catalanes, estelades i espanyoles.

Abans d'acabar la manifestació, prop d'una hora després de la seva arrencada, va celebrar-se un breu acte de clausura a la plaça de Catalunya protagonitzat per l'actriu Rosa Maria Sardà i la portaveu de l'associació sociocultural Ibn Battuta, Míriam Hatibi, que van fer lectures de diversos textos en memòria de les víctimes i en contra del ter-rorisme. Dos violoncel·listes, un dels quals era Peter Thiemann, creador de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (vegeu pàgina 15), van interpretar com a colofó El cant del ocells, de Pau Casals. Durant l'audició, van projectar-se imatges que il·lustraven el que ha viscut la ciutadania els dies posteriors a l'atac.

En els parlaments, Sardà i Hatibi van afirmar que la societat catalana no permetrà que la venci el terrorisme, i que si la ideologia del terror està basada en la mort, la de la societat occidental està basada en la vida. Hatibi i Sardà, que van remarcar el missatge «No tenim por», van parlar de solidaritat, de condol amb les víctimes, o dels intents dels ter-roristes de trencar el model de convivència de la societat occidental. «Quan ens colpegen estem més units que mai des de la diversitat de cultures i creences», va afirmar Hatibi, que també va fer crides constants en contra de la islamofòbia, l'antisemitisme «i qualsevol altra forma de racisme».

Els parlaments van acabar-se amb fragments de poemes de Federico García Lorca i Josep Maria de Sagarra que lloen la Rambla, lloc on va tenir l'atemptat terrorista a Barcelona. L'escenari des d'on Hatibi i Sardà van fer la seva intervenció va guarnir-se amb decoracions florals del Gremi de Floristes de Catalunya. El fons de l'escenari estava conformat per la paraula Barcelona escrita en vermell amb la lletra ela en negre a manera de crespó, acompanyada del lema de la manifestació, «No tinc por», traduït a diferents idiomes.



La protesta alternativa

Centenars de persones van participar ahir en una protesta alternativa convocada a les quatre de la tarda per 170 entitats de diferents sensibilitats. El seu objectiu era criticar «la hipocresia» que es manifestin aquells que «han fomentat la islamofòbia i l'odi». Així ho va declarar David Karvala, portaveu d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Els manifestants van voler mostrar la solidaritat amb les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i alhora assenyalar-ne les causes i denunciar la «hipocresia» dels líders polítics i la monarquia. L'acte va tenir lloc a l'encreuament de la Rambla de Catalunya amb el carrer d'Aragó, dues hores abans de la convocatòria de la gran manifestació, i la majoria va respondre a la crida dels organitzadors de portar samarretes blaves. Entre els assistents hi havia els parlamentaris de la CUP Eulàlia Reguant, Gabriela Serra, Benet Salellas i Albert Botran, i la diputada d'En Comú Podem al Congrés Lucía Martín González.

Ripoll també va fer sentir la seva veu aquest dissabte contra el terrorisme. La ciutat dels membres de la cèl·lula que va atemptar a Barcelona i Cambrils va condemnar unànimement l'atac. En total, van ser més de 2.500 persones les que van concentrar-se davant del monestir de Ripoll per mostrar la seva repulsa al terrorisme i fer una crida a la pau i a la cohesió social.

En l'acte, va destacar la forta ovació que els assistents van dedicar a Safira Oukabir, germana d'un dels terroristes morts. Oukabir, visiblement afectada, va agrair la feina dels Mossos d'Esquadra i va condemnar els atacs. Oukabir, que va parlar en nom de la comunitat musulmana de Ripoll, va mostrar-se contundent, i va fer una condemna «ferma» del terrorisme. «Hem de treballar tots junts perquè els nostres joves catalans musulmans no abracin ideologies perverses que no tenen cap justificació», va afirmar.